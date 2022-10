„Landwirtschaft stärker als je zuvor“

Jede Menge Themen gab es beim „Minister im Dialog“-Abend mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, zu dem Raiffeisen Landesbank OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller ins RLB-Forum in Linz geladen hatte.

Inflation, Energiekosten, Versorgungssicherheit, Klimaschutz boten ausreichend Diskussionsstoff für die Teilnehmer, darunter Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Berglandmilch-Chef Josef Braunshofer.

Für Schaller gilt „der Solidaritäts- und Genossenschaftsgedanke von Raiffeisen ganz besonders in der aktuellen Zeit“. Totschtnig hob hervor, dass die Bundesregierung „rascher als alle anderen EU-Länder reagiert“ und Entlastungspakete umgesetzt habe, darunter „ein 110 Mio- Euro-Versorgungssicherungspaket, wovon ca. 27 Millionen an 22.500 bäuerliche Betriebe in OÖ gehen.“

Nächster Schritt sei ein Stromkostenzuschuss in Höhe von 120 Mio. Euro für die Bauern. Agrarlandesrätin Langer-Weninger forderte ein klares Bekenntnis: „Wer in guten Zeiten Regionalität sowie die heimische Land- und Lebensmittelwirtschaft fördert, darf sich in Krisenzeiten auf sie verlassen“.

Für Braunshofer dürfe „der Wert von Lebensmitteln nicht nur auf den Preis reduziert werden“. Zur Energiesituation sagte er, dass Berglandmilch „an dem Tag steht, an dem kein Gas mehr fließt.“ Was es dringend brauche, seien schnellere Vefahren bei der Genehmigung von Anlagen für Erneuerbare Energie.