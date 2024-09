Laufen Austria AG bei der „Langen Nacht der Industriekultur“

Werksführungen und interaktive Einblicke in die Keramikproduktion begeisterten mehr als 400 Besucher

Anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens öffnete die Laufen AG ihre Tore im Rahmen der „Langen Nacht der Industriekultur“ am Innovationsstandort Gmunden. Das diesjährige Jubiläum markierte ein besonderes Ereignis für das Unternehmen, das seit 1924 in Gmunden Keramik für das Bad industriell fertigt.

Die Veranstaltung bot zahlreichen Besuchern die einzigartige Möglichkeit, tief in die traditionsreiche Geschichte und die hochmodernen Produktionsprozesse des Unternehmens einzutauchen, wie das Unternehmen mitteilte.

Während der Veranstaltung fanden im Werk in Gmunden zahlreiche Werksführungen statt, die auf großes Interesse stießen. Bereits eine Woche im Voraus waren alle verfügbaren Plätze ausgebucht.

Christian Schäfer, Vorstand der Laufen Austria AG, zeigte sich erfreut über die positive Resonanz der Veranstaltung und betonte die Bedeutung des Unternehmensstandorts in Gmunden. „Es erfüllt uns mit Stolz, Teil der europäischen Industriekultur zu sein und unsere Leidenschaft einem breiten Publikum näherzubringen“, so Schäfer. Zudem hob er die Innovationskraft der oberösterreichischen Fertigung auf internationaler Ebene hervor.

Beachtenswert sei der Einsatz des weltweit ersten CO₂-neutralen E-Tunnelofens für Sanitärkeramik, der einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Produktion leistet.

Die „Lange Nacht der Industriekultur“ bot für Laufen nicht nur eine gute Gelegenheit, das Jubiläum zu würdigen, sondern auch, den zahlreichen Gästen einen Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung des innovativen Unternehmens zu geben.

„Die Kombination aus Tradition und Innovation, die Laufen seit jeher prägt, wird auch in den kommenden Jahren den Erfolg sichern und unsere Position als eines der führenden Unternehmen der Sanitärkeramikbranche weiter festigen“, so Schäfer.

Die Laufen Austria AG, mit Sitz in Wilhelmsburg (Niederösterreich), Produktion in Gmunden und dem LAUFEN space im ersten Bezirk in Wien, ist Teil der Schweizer Laufen Gruppe, die auf Komplettlösungen für Badezimmer im Premium-Segment spezialisiert ist.

Das 1892 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Laufen bei Basel. Die Laufen Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter in fünf mitteleuropäischen Produktionsstätten (Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen) und unterhält Vertriebsbüros in 44 Ländern weltweit.