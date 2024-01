Leerstände in Linz: Verantwortliche sind noch unbesorgt

Es ist ein Gehen in der Linzer Landstraße und der Hauptstraße in Urfahr. Auf die Neubewirtschaftung wird gehofft. Dieses Jahr bringt im Frühling einen weiteren Exodus. Die Leerstände in der Innenstadt, aber auch in Urfahr sind unübersehbar und teils auch keine temporäre Erscheinung, sondern ein Dauerzustand.

Etwa der ehemalige Shop des Technik-Spezialisten Gross unweit der schließenden H&M-Filiale beim Martin-Luther-Platz (wir berichteten) oder in Urfahr das geräumige Geschäftslokal an der Ecke Hauptstraße/Jägerstraße, wo einst auch eine Modekette residierte und seitdem immer wieder für kurze Zeit Pop-up-Läden aufmachen. Wie auch in den Räumlichkeiten des Nespresso-Shops in der Schmidtorgasse, wo immer wieder kurzfristig sich Shops einmieten.

Wie OÖN und Tips berichten, brechen auch die Buchhändler in der Landstraße ihre Zelte ab. Die Buchhandlung Neugebauer zieht an die Johannes Kepler Universität, die Buchhandlung Fürstelberger zieht es in die Promenade in das Modegeschäft Steiner.

Zu größeren Besorgnissen führt das nicht bei den Verantwortlichen. Man verweist auf ein Innenstadt-Konzept, das Abhilfe schaffen soll. „In Linz liegt die Leerstandsquote bei vier Prozent und hat somit im Landeshauptstädtevergleich die zweitniedrigste Quote nach Innsbruck. Der Eindruck des „Leerstands“ bedeutet zudem nicht, dass Flächen nicht vermietet werden können, sondern entsteht unter anderem auch dadurch, dass mittelfristige Planungen für Umbauten bestehen“, heißt es in einer Presseunterlage von Bürgermeister Klaus Luger.

Ähnlich sieht man es beim Linzer City Ring (LCR), der nachdem das Linzer City Management krachend gescheitert ist, der erste Ansprechpartner ist. „So wie in den letzten Jahren ist es auch derzeit, ein Leerstand kommt ein anderer geht. In der Schmidtorgasse wird bereits umgebaut und es kommt ein neues Geschäft hinein. Es gibt noch in diesem Jahr ein Stadtentwicklungskonzept, wo diese Punkte ebenfalls thematisiert werden.

Natürlich hat hier die Stadt auch ihre Aufgaben zu erfüllen, jedoch kann sie Hausbesitzern keine Vorschreibungen machen, welche Mieter und zu welchen Mietpreisen sie diese vermieten oder eben nicht vermieten und was mit dem Gebäude passiert. Aus Sicht der LCRs wäre es wichtig, ein Leerflächenmanagement aufzubauen, das im Linzer City Management ja geplant war.

Der LCR kann das Leerflächenmanagement unterstützen, es fehlt jedoch bei uns die personelle Ressource, dies abzuwickeln. Wir sehen jedoch positiv in die Zukunft und sind der Überzeugung, dass in Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern in der Stadt ein guter Weg für eine weiterhin lebendige Innenstadt erhalten und ausgebaut wird.“

Land OÖ greift regional ein

In den Regionen hat das Land nun ein Konzept aufgesetzt. Auf standortooe.at finden Unternehmen freie Flächen sowie können Gemeinden diese dort anbieten. „Ein umfassendes Service für Investoren und Unternehmen hat hohe Priorität. Standortentscheidungen haben eine große Tragweite und brauchen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage. Umso wichtiger ist es, relevante Daten auf Knopfdruck zur Verfügung zu haben. Oft geht es auch darum, rasch auf verfügbare Objekte und Flächen zugreifen zu können. Unsere neu gestaltete Standortdatenbank bietet unter standortooe.at genau diese Informationen. Sie hat sich in den vergangenen Jahren vom Pilotprojekt zur zentralen Anlaufstelle für gewerbliche Immobilien in Oberösterreich entwickelt“, so Landesrat Markus Achleitner.

Von Christoph Steiner