Lehrlinge aus OÖ räumen ab

Für Begeisterung hat das fulminante Abschneiden der österreichischen Teilnehmer bei der Lehrlings-EM „Euro-skills“ in Danzig gesorgt. Mit sieben Gold-, sechs Silber- und fünf Bronze-Medaillen war Österreich bei den Berufs-Europameisterschaften die erfolgreichste von allen 32 teilnehmenden Nationen.

„Starkes Ausrufezeichen“

Maßgeblich am Erfolg des Teams Austria waren die Teilnehmer aus OÖ beteiligt (acht Medaillen, davon zwei Goldene), was für LH Tomas Stelzer „ein starkes Ausrufezeichen für das Bildungsland und für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich“ ist. Das Ergebnis mache nicht nur stolz, „sondern lässt mich auch optimistisch in die Zukunft blicken“, so Stelzer, der allen Teilnehmern und Gewinnern gratuliert. Für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer haben die Teilnehmer ihr Können unter Beweis gestellt und „aufgezeigt, welch hervorragenden Ruf Oberösterreichs Lehrbetriebe und die duale Ausbildung international genießen.“ Auch die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) weist auf die ausgezeichnete duale Ausbildung hin und nennt einige Vorteile einer Lehre: Sofort eigenes Geld verdienen, gute Jobchancen, Weiterbildungsmöglichkeiten etc. Derzeit gibt es in Österreich knapp 225 Lehrberufe. 31.300 Lehrlinge werden im 1. Lehrjahr ausgebildet.

kl