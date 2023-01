Lehrlinge: Duale Ausbildung in Oberösterreich auf der Überholspur

Die Lehre ist bei Oberösterreichs Jugend die „Nummer 1-Ausbildung“: Fast jeder zweite Jugendliche (48 Prozent) hat sich 2022 für die duale Ausbildung entschieden — ein Plus von vier Prozentpunkten zu 2020. Das Ergebnis spreche für die hohe Attraktivität der Lehre und zeige einmal mehr, „dass die Kombination aus theoretischem Fachwissen aus der Berufsschule und der praktischen Anwendung im Lehrbetrieb genau den Puls der Zeit trifft“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer bei der Präsentation der Lehrlingsbilanz 2022.

7121 starteten mit Lehre

Konkret sind im Vorjahr 7121 Personen ins erste Lehrjahr gestartet. Das bedeutet eine Zunahme von 454 (+ 6,8 Prozent) zusätzlichen Lehrlingen im ersten Lehrjahr gegenüber dem Jahr davor. Insgesamt bildeten die oö. Betriebe 2022 22.743 Lehrlinge aus — knapp ein Drittel davon Mädchen. Damit ist OÖ sowohl bei Lehrlingen wie auch bei Lehrbetrieben Nummer 1 bundesweit. Als Erfolgsstory hat sich die Duale Akademie entwickelt, die in OÖ vor fünf Jahren gestartet ist und 2022 österreichweit ausgerollt wurde.

Lesen Sie auch

Speziell für Maturanten sie diese Form der dualen Ausbildung eine „tolle Möglichkeit, sofort ins Berufsleben durchzustarten“, so Hummer. Umgekehrt haben 2600 Lehrlinge in OÖ schon die Chance genutzt, neben der Lehre auch die Matura zu absolvieren. Trotz Erfolgszahlen schlägt sich der Fachkräftemangel auch bei den Lehrbetrieben durch: Im Jahresschnitt gab es 1959 offene Lehrstellen in OÖ bei 520 Lehrstellensuchenden. Hummer: „Der Fachkräftemangel bleibt einer der zentralen Hemmschuhe für die oö. Wirtschaft“. Besonders betroffen sind Gewerbe und Handwerk sowie Industrie und Handel. Die WKOÖ-Chefin will u.a. mit qualifizierter Zuwanderung dagegen ankämpfen. kl