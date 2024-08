Lenzing AG: Aggarwal übernimmt von Sielaff bereits am 1. September

Rohit Aggarwal übernimmt mit 1. September 2024 die Position des CEO. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Stephan Sielaff wird das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat Ende August 2024 verlassen. Das gab der börsennotierte Konzern am 21. August per Ad-hoc-Meldung bekannt.

Der künftige CEO Rohit Aggarwal ist Betriebswirt mit Schwerpunkt Strategie und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen in der Textil- und Chemieindustrie. Rohit Aggarwal hat laut Aufsichtsrat ein fundiertes Verständnis für die strategische Entwicklung internationaler Märkte und den Aufbau effizienter Managementteams durch globale Führungspositionen in Europa, den USA und Asien.

Durch seine Erfahrung im globalen Textil-, Vlies- und Fasermarkt ist er vollumfänglich mit dem Kerngeschäft von Lenzing in all seinen inhaltlichen und geografischen Facetten vertraut, so die Lenzing AG via Medienmitteilung.

Cord Prinzhorn, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG: „Wir haben im Sommer einen hochprofessionellen und reibungslosen Übergang von Stephan Sielaff zu seinem Nachfolger geschafft. Ich danke Stephan Sielaff für seine Leistungen, mit denen er in einer Zeit vielfältiger Herausforderungen für das Unternehmen einen Weg der starken Verbesserungen geebnet hat. Mit Rohit Aggarwal haben wir nun die richtige Person gefunden, um die anspruchsvollen Aufgaben, die noch vor uns liegen, zu meistern.“

Rohit Aggarwal: „Ich danke Stephan Sielaff für die umsichtige Übergabe und freue mich auf die künftige, sehr enge Zusammenarbeit mit dem Lenzing-Team. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand und allen Kolleg:innen der Lenzing Gruppe werden wir das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft – als führender Player in der nachhaltigen Textilindustrie – leiten. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass die Märkte weiterhin herausfordernd sind und wir auch in Zukunft alle Anstrengungen in den Turnaround von Lenzing stecken müssen.“

Das Unternehmen mit Sitz in Lenzing hat seinen Verlust im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 leicht verringert. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von minus 65,4 Mio. Euro, nach einem Minus von 65,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, wie es vor wenigen Wochen hieß.

„Die Geschäftsentwicklung der Lenzing Gruppe zeigt weiter in die richtige Richtung, auch ohne wesentliche Erholung in den relevanten Märkten“, kommentierte damals Lenzing-Chef Stephan Sielaff die Zahlen.

Vor Kurzem hatte der Faserhersteller darüber hinaus berichtet, dass er bereits zum vierten Mal in Folge von EcoVadis, einem führenden internationalen Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, mit dem Platin-Status ausgezeichnet wurde.