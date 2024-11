Lidl will in Großbritannien Expansion vorantreiben

Der deutsche Diskonter Lidl drückt bei seiner Expansion in Großbritannien aufs Tempo, nachdem im Bilanzjahr 2023/24 lediglich 15 Filialen neu eröffnet wurden. Die Zahl der Neueröffnungen werde 2024/25 auf 23 steigen, 2025/26 auf rund 40, „und danach Hunderte mehr“, kündigte der Chef der britischen Lidl-Tochter, Ryan McDonnell, am Mittwoch an.

„Ich weiß nicht, ob es letztlich 1.500, 1.600 oder 1.700 werden“, sagte er im Reuters-Interview. Rivale Aldi UK hatte 2023 das Ziel ausgegeben, bis 2025 sein Netz auf 1.500 Filialen auszuweiten.

Ergebnis drehte 2023/24 ins Plus

Lidl GB erzielte 2023/24 den Angaben zufolge einen Vorsteuergewinn von 43,6 Mio. Pfund (52,1 Mio. Euro), nach einem Verlust von 76 Mio. Pfund im Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 16,9 Prozent auf 10,9 Mrd. Pfund, was auf die Stärke bei frischem Obst und Gemüse sowie Backwaren zurückzuführen ist. „Der Gewinn wurde durch das Volumenwachstum bei neuen und bestehenden Kunden sowie eine gezielte Kostenkontrolle zur Steigerung von Effizienz und Marge getrieben.“

McDonnell erklärte, das Geschäft habe zu Weihnachten „großen Schwung“ bekommen. Aldi und Lidl, die unter anderem mit Marktführer Tesco und Sainsbury’s konkurrieren und auch in Österreich tätig sind, hatten im vergangenen Weihnachtsgeschäft in Großbritannien bei den Kundinnen und Kunden punkten können und Rekordeinnahmen verbucht.