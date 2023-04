Likra Group auf Expansionskurs

Der Linzer Tierernährungsspezialist Likra hat im März mit der Mühldorfer Nutrition AG das Joint Venture Mühldorfer-Likra GmbH gegründet – „um sich den Herausforderungen der sich stetig wandelnden Märkte anzunehmen“, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt.

Sitz der Mühldorfer-Likra GmbH ist in Mühldorf am Inn. Forschung und Entwicklung finden an den Produktionsstandorten der Likra Group GmbH statt.

Lesen Sie auch

Bereits zu Jahresbeginn hat Likra über seine deutsche Tochtergesellschaft Likra West die Marken- und Vertriebsrechte des bayrischen Mineral- und Spezialfutterherstellers Zimmerer-Werk übernommen.

„Zukunftsfit machen“

„Diese Expansionen sind Teil der Unternehmensstrategie der Likra Group und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Als Gesellschafter sehen wir unsere Verantwortung darin, das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen. Durch die gesetzten Schritte sind wir überzeugt, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden und freuen uns auf die vor uns liegenden Aufgaben“, so der Geschäftsführer der Likra Group GmbH, Roland Kapeller.

Er ist künftig mit dem CEO der Mühldorfer Nutrition AG, Klaus Mittermeier, Geschäftsführer der Mühldorfer-Likra GmbH. Die Likra Group setzte im Vorjahr mit 225 Mitarbeitern 127 Millionen Euro um. Der Exportanteil liegt bei 24 Prozent.