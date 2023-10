Linz bekommt einen Wasserstoff-Gipfel

Wasserstoff soll die Energiewende in Oberösterreich vorantreiben, die Anstrengungen dazu laufen schon länger. Nun kommt auch noch ein Wasserstoff-Gipfel hinzu.

Ins Leben gerufen vom Land OÖ und der Stadt Linz findet die erste „H2 Convention“ von 27. bis 29. November in der Linzer Tabakfabrik statt und fokussiert sich auf die Frage, welchen Beitrag Wasserstoff zur Transformation der Industrie am Standort leisten kann.

Das Ziel ist die Vernetzung jener Akteure in Oberösterreich und dem Großraum Linz, die bereits Wasserstoffprojekte umsetzen. Dazu werden Vertreter nationaler und internationaler H2-Projekte sowie von ThinkTanks und Unternehmen aus dem In- und Ausland rund 30 Best Practices vorstellen.

„Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen ist für den produktionsintensiven Standort Oberösterreich ein entscheidender Zukunftsfaktor. Mit der oberösterreichischen Wasserstoff-Offensive 2030 wollen wir unsere Vorreiter-Position ausbauen“, so LR Markus Achleitner.