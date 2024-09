Linzer Brillenhersteller Silhouette eröffnet Geschäft in Wien

Im November eröffnet die Silhouette Group, Familienunternehmen seit 1964 mit Sitz in Linz, etwas weltweit Einmaliges: das House of Silhouette. Der Store an der prominenten Adresse Herrengasse 1 im ersten Wiener Bezirk steht ganz im Zeichen des Sehens, so das Unternehmen via Medieninfo.

Denn hier können Kunden auf zwei Etagen in die faszinierende und inspirierende Welt der perfekten Premiumbrillen eintauchen, sie spüren und selbst erleben. Damit läutet die Silhouette Group pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum eine neue Ära ein, wie Silhouette mitteilt.

Mit einer ganzheitlichen Seh- und Bedarfsberatung werde der Kunde im House of Silhouette in den Mittelpunkt gestellt und ihm so ein unvergessliches Einkaufserlebnis geboten, mit dem er dauerhaft zum Brand-Lover avanciere. Das House of Silhouette sei der perfekte Ort, um den Konsumenten das volle Potenzial der Premiumbrillen made in Austria in allen Facetten vor Augen zu führen.

„In der Herrengasse ist in den letzten Jahren ein Hub für österreichische Qualitätsmarken entstanden, hier fühlen wir uns als Familienunternehmen besonders wohl“, begründet Reinhard Mahr, CEO und CFO, die Standortwahl.

Im Zentrum der von Designer Peter Ippolito geschaffenen Welt stehen die Themen Health und Style. Die Erlebnisarchitektur wurde von Umdasch als Generalunternehmer umgesetzt. Im Erdgeschoß erwartet die Besucher eine Installation mit Wow-Effekt: eine 40 Quadratmeter große LED-Wall.

Die Retail Experience soll die Partnerschaft mit dem Fachhandel nicht ersetzen – im Gegenteil: „Im House of Silhouette steht das persönliche Erlebnis im Vordergrund. Es ist ein Ort, an dem unsere drei Marken erleb- und spürbar werden. Für die Silhouette Group ist es außerdem ein wichtiger Schritt, um bestmöglich für die Zukunft aufgestellt zu sein und um unsere Fachhandelspartner und Konsumenten noch besser zu verstehen“, so Vorstandsmitglied Michael Schmied.