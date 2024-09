Linzer Landstraße bekommt einen Delikatessen-Billa

Delikatessen statt trendiger Billigmode: So sieht die Zukunft der früheren H&M-Filiale an der Linzer Landstraße nahe der Mozartkreuzung aus. Wie der Rewe-Konzern mitteilt, wird aus der bisher im Hof des Hauses Landstraße 44 angesiedelten Billa-Filiale der erste Markt in Oberösterreich nach dem Konzept „Billa Corso“. Seit gut einem Monat wird bereits umgebaut, am 5. März 2025 soll der Billa Corso seine Pforten Richtung Landstraße wieder öffnen.

Man biete dann auf fast 1500 Quadratmetern im Erd- und Obergeschoss „ein völlig neues Einkaufserlebnis“, verspricht Billa. Man setze einen „weiteren wichtigen Schritt in Sachen Qualität, Genuss und Nachhaltigkeit“, sagt Thomas Steingruber, Vertriebsdirektor von Billa in Oberösterreich.

Das Konzept von Billa Corso lautet: Delikatessen aus Österreich und der ganzen Welt, insbesondere auch „handverlesene Produkte aus der Region“. Neben Obst und Gemüse gebe es Feinkost, Fleisch und Fisch in Bedienung, eine offene Salatbar und eine große Auswahl an Brot und Gebäck. Dazu komme noch eine große Wein- und Spirituosenabteilung.