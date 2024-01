Linzer Onlineportal unterstützt Programmierschule in Wien

Das Linzer Onlineportal karriere.at unterstützt die gemeinnützige Programmierschule 42 Vienna. Markus Hinterleitner, Chief Technology and Product Officer bei karriere.at erklärt: „Als IT-Unternehmen kennen wir die Herausforderungen bei der Rekrutierung von passenden Mitarbeitern aus erster Hand. In diesem Umfeld, in dem Veränderung der Normalzustand ist und Weiterentwicklung häufig rasend schnell passiert darf die Ausbildung von Nachwuchs-Fachkräften nicht starr sein und hinterherhinken. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept von 42 Vienna zu den Anforderungen des 21. Jahrhunderts passt und ein Erfolgsmodell ist.“

Es entspreche nicht nur dem Innovationsgedanken der Branche, sondern auch der Idee, dass alle Menschen, unabhängig von Kriterien wie Vorerfahrung, finanziellen Ressourcen oder kulturellem Hintergrund die Chance bekommen sollten, in ein Berufsfeld mit großen Zukunftschancen einzusteigen.

Rosemarie Pichler, Geschäftsführerin von 42 Vienna ergänzt: „Unsere Partnerschaft mit karriere.at ermöglicht uns, gemeinsam eine innovative Bildungs- und Arbeitswelt zu gestalten, die den österreichischen Arbeitsmarkt positiv beeinflusst.“

Um dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken wurde im Oktober 2022 die Programmierschule 42 Vienna nach internationalem Vorbild eröffnet. Der Standort in Wien-Döbling bietet aktuell 295 Studierenden Raum für Entwicklung und Vernetzung.

karriere.at ist mit monatlich bis zu 4,5 Millionen Besuchen Österreichs größtes Online-Jobportal. Das Unternehmen wurde 2004 in Linz gegründet und beschäftigt aktuell rund 250 Mitarbeiter in Linz und Wien.

Aktuell gibt es auf karriere.at mehr als 4000 offene Stellen im Berufsfeld „IT, EDV“. Damit liegt es auf Platz zwei der Tätigkeitsbereiche, in denen hierzulande die meisten Mitarbeiter gesucht werden.