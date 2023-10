Linzer Tourismusbudget wird aufgestockt

Im Linzer Tourismus hat man aktuell doppelten Grund zur Freude. Vorrangig schon einmal aufgrund des Gästezustroms.

Konnte bereits im Juni mit etwas über 104.000 Nächtigungen das beste Ergebnis für ein einzelnes Monat aufgestellt werden und mit rund 99.000 Nächtigungen der beste September der Geschichte nachgelegt werden so darf man sich nun auch über mehr Geld für den Tourismusverband durch die Stadt Linz freuen.

Lesen Sie auch

Die jährliche Fördersumme, die die Tourismusvereinbarung zwischen Stadt und Verband vorsieht, wird für die künftige Periode 2024 – 2028 von bisher rund 700.000 auf 940.000 Euro aufgestockt.

Das gaben am Freitag Bgm. Klaus Luger, die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Linz-Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil bekannt. Die Fördervereinbarung muss noch in der Linzer Gemeinderatssitzung am 9. November abgesegnet werden.

Erneuert, aufgewertet und vergrößert wird auch die Tourismuszentrale im Alten Rathaus. Der bestehende Empfangsraum wird baulich um das dahinterliegende Büro vergrößert. Diese erweiterten Flächen sollen die Gäste zum Verweilen einladen.

Neben den Beratungstischen wird es auch digitale Terminals mit umfassenden Informationen geben, dazu wird ein zweiter Eingang Richtung Hauptplatz kommen.