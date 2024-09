Linzer WRS Energie- u. Baumanagement GmbH stellte Konkursantrag

Die Linzer Baufirma WRS Energie- u. Baumanagement GmbH hat am 12. September einen Konkursantrag bei Landesgericht Linz eingebracht. Das berichtet Stephan Mazal von Creditreform.

Der Unternehmensgegenstand ist die Planung und Errichtung von Hochbauprojekten, sowie von Projekten im Bereich der Energie- und Anlagetechnik in den Marktsegmenten Öffentliche/Kommunale Kunden, Gewerbe, Industrie und Tourismus.

Lesen Sie auch

Von der Insolvenz betroffen sind circa 490 Gläubiger, sowie 74 Mitarbeiter am Hauptsitz in Linz, sowie den drei Niederlassungen in Wien, Graz und Innsbruck. Die Verbindlichkeiten betragen rund 21,1 Millionen Euro.

„Eine Sanierung des Unternehmens ist nicht geplant. Es wird daher zur Verwertung des Unternehmens durch den zu bestellenden Masseverwalter kommen. Eine kurzfristige Fortführung zu Abwicklung laufender Projekte wird aber angestrebt“, so Mazal.

Insolvenzursachen sind das schwierige Marktumfeld in der Baubranche, starke Preissteigerungen, die nicht in vollem Ausmaß an die Kunden weitergegeben werden konnten.

Dadurch bedingt ergab sich eine angespannte Liquiditätssituation. Zahlungsausfälle von mehreren Hauptkunden machten den Weg zum Insolvenzgericht unausweichlich.

Seit der Gründung der WRS in Linz vor 21 Jahren wurden 250 Projekte mit einem Gesamtvolumen von circa 410 Millionen Euro abgewickelt.