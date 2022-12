Liter Diesel verteuerte sich heuer um 60 Cent, Super um 45 Cent

An der Zapfsäule haben die Preise heuer deutlich angezogen. Im Vergleich zu 2021 stieg der Preis je Liter Diesel im Schnitt um rund 60 Cent, beim Superbenzin waren es 45 Cent. Dies entspricht einer Steigerung um beinahe 50 bzw. 35 Prozent. 2022 wurden gleichzeitig die höchsten jemals beobachteten Durchschnittswerte in Österreich registriert: 1,817 Euro je Liter Diesel und 1,718 Euro für Benzin, berichtet der ÖAMTC. Unabhängig von den Rohstoffpreisen kommt es mit Jahresbeginn schon zur nächsten Teuerung, dann tritt die CO2-Bepreisung in Kraft. Mit Jahresbeginn steigt der Preis von 30 auf 32,5 Euro je Tonne. Diesel dürfte damit um 0,8 Cent teurer werden und Super und 0,7 Cent je Liter, so der ÖAMTC.

Für einen privaten Benzin-Pkw (Durchschnittswert 625 Liter Verbrauch im Jahr laut Statistik Austria) bedeutete der Preisanstieg 2022 Mehrkosten von rund 280 Euro, bei einem Diesel (786 Liter Verbrauch) sind es rund 470 Euro. „Bei einem Pendler mit einer Kilometerleistung von 30.000 km jährlich und einem durchschnittlichen Verbrauch (6,46 Liter pro 100 Kilometer lt. Statistik Austria) liegen die Mehrkosten bei über 1100 Euro“, so der ÖAMTC.

Lesen Sie auch

Laut einer Studie hat das teure Tanken die Autonutzung bisher aber kaum verändert, allerdings wird etwas langsamer gefahren.