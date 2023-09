Loxone startet mit topmodernem neuen Campus in Kollerschlag

„Unser Ziel war es, einen Campus zu errichten, der den Anforderungen und Ambitionen von Loxone entspricht,

Weltmarktführer im Bereich intelligente Gebäudeautomation zu werden“, sagte Martin Öller, Miteigentümer und -Gründer von Loxone, vergangenes Wochenende bei der Eröffnung des neuen Loxone-Campus in Kollerschlag. 70 Millionen Euro wurden investiert, um ein topmodernes Zentrum samt Hotel und Logistikbereichen zu schaffen.

2,5 Jahre Bauzeit

In einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren wurde auf acht Hektar Fläche ein Seminarzentrum errichtet, das nicht nur in Hinblick auf die DNA des Unternehmens – smarte Gebäudetechnik – beispielgebend ist, sondern auch im Bereich Nachhaltigkeit: So sind 78 Prozent der Gesamtfläche begrünt, weiters wurde eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 600 kwP sowie Wallboxen für E-Autos errichtet. Gegenüber konventionellen Bauten erzielt Loxone damit eine Energieersparnis von 40 Prozent.

Der Campus hat auch eine Event-Location, ein 80-Zimmer-Hotel sowie Büros und einen Logistikbereich.

600 Gäste bei Eröffnung

Laut Thomas Moser, ebenfalls Mit-Eigentümer und -Gründer von Loxone wurden mit dem Gebäude „die Grenzen intelligenter Gebäudeautomation neu definiert.“ Die rund 600 Gäste bei der Eröffnung, darunter Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Landeshauptmann Thomas Stelzer waren denn auch voll des Lobes für die Investition des Mühlviertler Unternehmens. Kocher: „Dieser Campus ist ein starkes Signal für den Standort Österreich und setzt positive Impuls für unsere Wirtschaft.“

Meilenstein für Tourismus

Für Stelzer ist der Loxone- Campus „nicht nur ein Aushängeschild für innovative Technologie, sondern auch ein Meilenstein für den Tourismus in Oberösterreich.“ Der Campus sei „ein Ort, der inspiriert und Besucher aus der ganzen Welt beeindrucken wird.“ Laut Loxone-Chef Rüdiger Keinberger soll mit dem Campus „die Begeisterung für die Marke und für unsere Produkte“ geweckt werden.

In 100 Ländern aktiv

Die Loxone Gruppe laut eigenen Angaben „Vorreiter im Bereich intelligente Automatisierungslösungen“ und ermöglicht die einfache Steuerung und intelligente Automatisierung in Eigenheimen, Hotels, Büros und Gewerbeobjekten. Bis jetzt wurden mehr als 250.000 Projekte in mehr als 100 Ländern weltweit realisiert. Die Loxone Gruppe hat an knapp 45 Standorten weltweit 1000 Mitarbeiter.