LR Achleitner: Rekord für Oberösterreich bei Forschungsförderungen des Bundes

Noch mehr Fördermittel als bisher konnte Oberösterreich im Vorjahr bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) abholen. Das geht aus dem aktuellen Bundesländerbericht der FFG hervor. „Insgesamt 155,7 Mio. Euro Forschungsförderungen sind nach Oberösterreich geflossen“, berichtet Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner. Das sind um 13 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Spitzenreiter unter den Bundesländern

„Oberösterreich ist mit 86,9 Mio. Euro Spitzenreiter unter den Bundesländern bei Förderungen aus dem FFG-Basisprogramm. Auch bei den thematischen Programmen gab es einen großen Zuwachs von 27,5 auf 46,2 Mio. Euro“, so Achleitner. Damit konnte Oberösterreich 2023 um 20,1 Mio. Euro mehr an Forschungsförderung abholen als noch im Jahr 2022: Sind 2022 137,6 Mio. Euro Forschungsförderung von der FFG nach Oberösterreich geflossen, so waren es im Vorjahr bereits 155,7 Mio. Euro.

Lesen Sie auch

Inhaltlich dominieren bei den Förderungen die Themen Produktionstechnologien, Energie/Umwelt, Mobilität und Informations- und Kommunikationstechnologien. Fast drei Viertel der Förderungen entfallen auf Unternehmen, den verbleibenden Anteil teilen sich Forschungseinrichtungen (17 Prozent) und Hochschulen (6,4 Prozent). Der hohe Anteil der Mittel aus den FFG-Basisprogrammen hat den Vorteil, dass diese themenoffen sind und so die heimischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre eigenen Forschungsthemen einbringen und verfolgen können. „Damit können insbesondere Themen vorangetrieben werden, die den Schwerpunkten unserer oberösterreichischen Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030 entsprechen“, unterstreicht Landesrat Achleitner.

Folgende weitere Mittel sind 2023 vom FFG nach Oberösterreich geflossen: 21,7 Mio. Euro aus Strukturprogrammen (COMET-Programme), 0,3 Mio. Euro aus den Mitteln der Agentur für Luft- und Raumfahrt und 0,6 Mio. Euro aus dem Bereich Strategie. „Die Fördergelder der FFG sind ein wichtiger Impuls für Oberösterreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen und damit für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts OÖ“, hebt Achleitner hervor.

Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen

Ein Grund für den großen Erfolg beim Abholen von Fördermitteln ist eine enge Kooperation zwischen der FFG und dem Land Oberösterreich als Fördergeber. „Ziel dieser Förderkooperation ist vor allem die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von Betrieben, die mit Forschungseinrichtungen kooperieren. Dafür sowie für Nachhaltigkeit gibt es zusätzlich zur FFG-Förderung einen Bonus des Landes OÖ. 111 Unternehmen profitierten von einem Bonus des Landes Oberösterreich in Höhe von 6,53 Mio. Euro“, erklärt Landesrat Achleitner.

Förderberatung durch Business Upper Austria

Die Förderexpertinnen und -experten der Standortagentur Business Upper Austria haben im Jahr 2023 230 Unternehmen zu FFG-Förderprogrammen beraten und davon 90 bei der Einreichung begleitet. Business Upper Austria bietet Individualcoachings und Trainings zur Antragserstellung, Fördersprechtage, Patentrecherchen sowie laufende Betreuung während der Abwicklung, zum Beispiel bei Fragen zum Berichtswesen oder zur Abrechnung.