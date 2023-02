Maersk verkaufte zwei Logistikstandorte in Russland

Die dänische Großreederei Maersk hat zwei Logistikzentren in Russland an IG Finance Development Limited veräußert.

Der Verkauf eines Depots in Noworossijsk mit einer Kapazität von 1.500 Standardcontainern (TEU) sowie eines Kühl- und Tiefkühllagers in Sankt Petersburg habe die behördlichen Genehmigungen in der Europäischen Union und in Russland erhalten, teilte der Branchenriese am Montag mit.

Das in Zypern ansässige Unternehmen IG Finance Development habe sich mit Arosa, einem großen Lebensmittelimporteur in Russland, über den Betrieb der Standorte geeinigt.

Maersk müsse noch vier Schlepper vom Tochterunternehmen Svitzer verkaufen, danach werde der Konzern keine Geschäfte mehr in Russland haben, sagte ein Maersk-Sprecher.