Markus Auer: „Der Relaunch hat im positiven Sinne eingeschlagen“

VKB-Generaldirektor Markus Auer ist zuversichtlich, auch in diesem Jahr bei Umsatz und Mitarbeitern zulegen zu können

Markus Auer ist seit April Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der VKB. Der Fokus auf mittelständische, eigentümergeführte Unternehmen und den privaten Mittelstand trage Früchte, wie er im Interview sagt.

Sie sind als frisch gekürter Generaldirektor nun auch für den Personalbereich zuständig. Das ist vermutlich aktuell eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben innerhalb eines Unternehmens, oder?

MARKUS AUER: Es war schon zuvor so, dass die Führung von rund zwei Dritteln des Personals in meine Zuständigkeit als Vertriebsvorstand gefallen ist. Jetzt verantworte ich als Generaldirektor zusätzlich den Personalbereich, was durchaus branchenüblich ist. Das hängt auch damit zusammen, dass der Erfolg und die Umsetzung der Strategie maßgeblich von den Mitarbeitern abhängt. Es ist aber aktuell der Personalbereich eine der größten Herausforderungen für ein Unternehmen. Dem Personalbereich werde ich daher natürlich weiterhin große Aufmerksamkeit schenken.

Wie viele Mitarbeiter hat die VKB?

Über 600. Wir haben im Vorjahr rund 35 Mitarbeiter zusätzlich aufgenommen, befinden uns also auf einem Wachstumskurs. 2021, als ich bei der VKB begonnen habe, haben wir den Vertrieb strategisch neu aufgestellt. Und damit sind wir durchaus erfolgreich unterwegs.

Was besagt die Strategie unter anderem?

Wir sind die Bank des Mittelstands und der Unternehmer; zudem haben wir einen Fokus auf den Wohnbau beim Kreditgeschäft. Wir haben de facto keine Konsumkredite. Dieses Feld überlassen wir anderen.

Ab welchem Betrag ist die VKB an Einlagen interessiert?

Jede Einlage ist interessant, in den Filialen ist bei uns die Devise, dass wir uns auf Veranlagungen zwischen 50.000 und 250.000 Euro konzentrieren. Dabei ist natürlich die Beratung essenziell.

Und das ist personalintensiv.

Definitiv. Meine Aufgabe war in den vergangenen drei Jahren, den Vertrieb zu optimieren.

Würden Sie sich selbst als obersten Vertriebsmitarbeiter der VKB bezeichnen?

Das sicher. (lacht)

Die VKB hat sich einen Wachstumskurs verordnet. Dies betrifft auch das Personal. Wie findet man aber Personal in der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt?

Das Finden war nie das große Thema, aber das Von-uns-überzeugen ist schwieriger geworden. Aber es stimmt schon, dass sich die Zeiten geändert haben. Vor zehn, 15 Jahren gab es noch Aufnahmetests an Banken. Das hat sich dann aufgehört. 2021, 2022 hatten wir dann zum Beispiel kaum Initiativbewerbungen – auch aufgrund der Tatsache, dass wir als VKB zu wenig bekannt waren und auch mit anderen Instituten verwechselt wurden. Uns hat der Marken-Relaunch im Frühjahr 2023 geholfen.

Inwieweit?

Der hat im positiven Sinne eingeschlagen. Die Bild-Marke, die Farbänderung, die Änderung auf VKB. Da haben wir sehr viele positive Rückmeldungen erhalten; und seitdem führen wir bei Einstiegspositionen wieder Aufnahmetests durch, weil wir so viele Bewerber haben. Dieser neue Markenauftritt wurde zuvor von Branchenkollegen kritisch beäugt, aber auch innerhalb der Branche haben wir danach sehr viel Lob für den Marken-Relaunch erhalten.

Die VKB will auch Personal aufstocken?

Wir werden am Jahresende mehr Personal haben als aktuell.

Um wie viel mehr?

Das ist noch schwer zu sagen. Das hängt davon ab, wie unsere Expansionspläne in Wien und Graz voranschreiten. Netto werden es wohl zehn bis 20 Personen mehr sein.

Wann ist die Eröffnung der zweiten Filiale in Wien und wann die Eröffnung der ersten Filiale in Graz geplant?

Ziel ist, Ende des dritten Quartals in Wien die zweite Filiale zu eröffnen. In Graz haben wir den Mietvertrag bereits unterschrieben. Ich denke, diese werden wir auch bis Jahresende eröffnet haben.

Wie sieht es mit Expansionsplänen in Salzburg aus?

Wenn sich das Geschäft dort plangemäß entwickelt, dann wird es im Süden des Bundeslands eine zweite Filiale geben, aber frühestens 2025, 2026.

Wie wichtig ist es in Zeiten von Online-Banking, Filialen zu eröffnen beziehungsweise zu betreiben?

Nach wie vor sehr wichtig. Als wir vor gut einem Jahr in Wien die erste Filiale eröffnet haben, haben wir deutlich höhere Einlagen von Wiener Kunden verzeichnen können. Das ist vielleicht ein psychologischer Aspekt, der zeigt, wie wichtig nach wie vor eine physische Präsenz ist.

Wie wird sich das Filialnetz in Oberösterreich entwickeln?

Das bleibt unverändert. Wir werden lediglich in Gmunden die beiden Filialen in den kommenden zwei Jahren zu einer großen zusammenlegen.

Wie geht es der heimischen Wirtschaft?

Es wird zwar viel gejammert, aber anhand der Bilanzen merkt man nicht, dass es den Unternehmen schlecht geht. In Summe geht es also der Wirtschaft besser, als es kolportiert wird. Es gibt aber schon Branchen, die leiden.

Welche?

Der Handel beispielsweise. Das sieht man etwa an den Leerständen auf der Landstraße in Linz.

Die Baubranche klagt aber über Umsatzrückgänge.

Das betrifft aber hauptsächlich den privaten Hausbau. Im gewerblichen und Genossenschaftsbereich läuft es deutlich besser. Man muss ja auch nur schauen, wie viele Kräne gerade in Linz stehen.

Unter dem hohen Zinsniveau ächzen auch viele.

Aber hohe Zinsniveaus hat es immer gegeben. Und wenn ein Geschäftsmodell funktioniert, dann läuft das Geschäft und dann ist das Zinsniveau nicht das Problem. Das sieht man ja auch anhand der VKB. Wir haben unser auf die Bereiche konzentriert, in denen wir Geld verdienen können. Wir sind ein marktwirtschaftlich orientiertes Unternehmen. Und wir sind gewinnorientiert.

Darf man so was überhaupt sagen?

Natürlich. Denn wenn wir Gewinne erwirtschaften, können wir Gehälter zahlen und wir erhöhen den Wert des Unternehmens. Das kommt unserem Eigentümer zugute. Der ist die Volkskredit Verwaltungsgenossenschaft mit über 16.400 Teilhabern, die alle Kunden der VKB sind.

Der Kunde ist König. Sehen Sie das auch so?

Nein. Der Kunde ist Partner.

2023 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für die VKB. Wie sieht es heuer aus?

Ob wir nochmals so ein herausragendes Ergebnis erreichen werden, hängt von der weiteren konsequenten Umsetzung der VKB-Strategie ab. Wir haben jedenfalls unsere Hausaufgaben erledigt und uns auf die richtigen Themen fokussiert. Daher läuft es auch prinzipiell sehr gut. Heuer wird jedenfalls ein gutes Jahr werden. Wie gut, das sehen wir dann zum Schluss.

Von Oliver Koch