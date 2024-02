Massiver Widerstand gegen Lieferkettengesetz in OÖ

Am Freitag wird über das umstrittene Lieferkettengesetz in der Europäischen Union abgestimmt, zuletzt hatten sich vor allem Österreich und Deutschland gegen die Bestimmung ausgesprochen. Nun wurde aus Deutschland bekannt, dass sich das Land bei der Abstimmung enthalten wolle. In Österreich ist man sich noch uneins, wie man abstimmen will.

In Oberösterreich läuft man gegen die Regelung Sturm. Kritik von Landeshauptmann Thomas Stelzer und seinem Stellvertreter Manfred Haimbuchner an dem Vorhaben.

„Unsere Betriebe sind bereits jetzt mit teils gewaltigen bürokratischen Aufgaben belastet. Klein-, wie Großbetriebe sollten sich jedoch vorrangig um ihr Kerngeschäft kümmern und nicht um Dokumentenpflege. Wenn die EU-Lieferketten-Richtlinie in dieser Form kommt, dann schwächt das erneut den europäischen Wirtschafts- und Industriestandort. Wir erwarten daher ein Veto der zuständigen Bundesminister in den zuständigen EU-Gremien“, so die beiden.

Das EU-Regelwerk sieht vor, dass Betriebe die Einhaltung von Menschen-, Arbeits- und Gewerkschaftsrechten entlang der gesamten, teils weltweiten Lieferkette garantieren müssen.

Auch WKOÖ dagegen

Zuvor bekundete auch die Wirtschaftskammer OÖ schon ihre Ablehnung. „Der Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wird auch durch die weiter voranschreitende Bürokratisierung, die sehr hohe Kosten verursacht, für die heimische Industrie immer schwieriger. Ein Schritt in Richtung weiter steigender Verwaltungsarbeiten für Unternehmen, aber auch für Behörden wurde nun mit dem neuen EU-Lieferkettengesetz getan“, betont Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie der WKOÖ.

Auch LR Achleitner ist gegen die neue Bestimmung. Die Intention dahinter sei gut, aber so wie die Vorlage der Richtlinie bisher ausgestalltet ist, würde ein Bürokratiemonster geschaffen, so der Landesrat.

Von Christoph Steiner