McDonalds am Linzer Bahnhof und Dominikanerbastei in Wien in Konkurs

Am Linzer Landesgericht wurde am 8. August Konkurs über die McDonalds-Restaurants in der PlusCity Pasching und in der Dominikanerbastei in Wien eröffnet. Das vermeldet der Kreditschutzverband von 1870.

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und wurden ursprünglich zwei McDonalds Restaurants über Franchise betrieben, einerseits am Linzer Hauptbahnhof und andererseits in der PlusCity in Pasching.

Die Gewerbeberichtigung für die PlusCity wurde 2021 zurückgelegt, gleichzeitig wurde die Gewerbeberechtigung in Wien erlangt, wie Sonja Kierer vom KSV1870 mitteilt. Welche Restaurants nunmehr geführt werden ist nicht bekannt, da die McDonald´s Restaurants PlusCity und Bahnhofplatz Linz am 11.11.2021 an die McDonald´s Franchise GmbH übertragen wurden.

Wie viele Dienstnehmer und Gläubiger betroffen sind, steht noch nicht fest. Auch über die Höhe der Aktiva gibt es keine Auskünfte. Beim beantragenden Gläubiger gibt es laut Info 392.500 Euro Rückstand; weitere Verbindlichkeiten sind noch nicht bekannt.

Der antragstellende Gläubiger hat einen Kostenvorschuss für die Konkurseröffnung zugesagt, da der Schuldner offenbar in Kanada aufhältig ist, so im Eröffnungsedikt ersichtlich, schreibt der KSV.

Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 11. Oktober 2024 am Landesgericht Linz statt.