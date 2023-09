Mehr Elektroautos als Diesel neu auf Österreichs Straßen

Im August sind mehr Elektroautos zugelassen worden als Diesel. 3.945 batterieelektrischen Pkw standen 3.821 Dieselautos gegenüber, geht aus den von der Statistik Austria am Montag veröffentlichten Kfz-Neuzulassungen hervor.

Es ist nach dem heurigen Mai, dem Dezember 2022 und dem September 2021 der vierte Monat, in dem E-Autos vor Diesel liegen. Ohne elektrische Antriebe würde der österreichische Automarkt schrumpfen. Wasserstoff-Autos kamen heuer nur zehn neu auf die Straße.

Nummer eins unter den Antrieben ist weiter der Benzinmotor mit 5.545 Neuzulassungen im August und 54.068 seit Jahresbeginn. Sowohl für Benziner als auch Diesel gab es im August jedoch ein zweistelliges Minus von 14,1 bzw. 13,1 Prozent. Bei reinen E-Autos betrug das Plus gegenüber dem August 2022 49,5 Prozent, bei den Hybridmodellen stiegen die Neuzulassungen um 26,9 Prozent auf 5.478.

Insgesamt wurden im August 18.790 Pkw zugelassen, ein Plus von 5,5 Prozent. Seit Jahresbeginn kamen 163.046 Pkw neu auf heimische Straßen, ein Plus von 14,4 Prozent. Alternativ angetriebene Pkw kamen zuletzt auf einen Marktanteil von 50,2 Prozent. Den kräftigsten Zuwachs verzeichnete heuer der US-Elektroautobauer Tesla mit einem Plus von über 125 Prozent, gefolgt von Skoda mit 28,2 Prozent.