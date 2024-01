Mehrfachnutzung von Erdwärme bringt Städten und Betrieben was

Die Wärme aus dem Erdinneren mehrmals zu nutzen, ist das Ziel von Forschern beim Projekt CASCADE. In dem Projekt wird das geothermische Potenzial in Steyr, Gmunden und St. Martin im Mühlkreis in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Wohnbau mit der Methode der stufenweisen Wärmenutzung in den bis Ende 2025 untersucht.

Diese Technik ermöglicht es, die erzeugte Wärmeenergie nicht nur einmal zu verwenden, sondern in aufeinanderfolgenden Stufen oder „Kaskaden“ für verschiedene Zwecke, von der Wärme für die Industrie bis hin zur Gebäudeheizung, mit abnehmender Temperatur einzusetzen. Dadurch ist eine bessere Gesamtnutzung der Wärme möglich und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch, sind sich die Forscher sicher.

Projektleiterin Edith Haslinger: „CASCADE zeigt erstmals anhand von drei konkreten Anwendungsfällen in Oberösterreich das hohe Potenzial für eine lokale, dekarbonisierte Wärmeversorgung mit Geothermie auf. Mit der kaskadischen Wärmenutzung wird das volle Potenzial von geothermischen Ressourcen ausgeschöpft: von der Versorgung von Industriebetrieben mit Hochtemperaturwärme aus der tiefen Geothermie bis hin zur Weiterverwendung der Restwärme in Niedertemperatur-Wärme-/Kältenetzen für Wohnen und Gewerbe.“

Mit an Bord ist unter anderem die Gmundner Molkerei. Geschäftsführer Stefan Stein: „Die kaskadische Nutzung von Geothermie, sehen wir als großartige Chance unsere Produktionsprozesse noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten und so unsere CO2 Emissionen erheblich zu reduzieren.“ Dazu muss man wissen: Der Verarbeitungsprozess von Milch in großen Molkereien benötigt viel Energie für die Erhitzung und Kühlung der Milchprodukte. In der Gmunder Molkerei entstehe durch den Einsatz von Geothermie eine Win-Win-Situation für den Produktionsprozess als auch für die Wärmeversorgung der Stadt.

Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf ist begeister: „Mit vollem Engagement ist Gmunden Teil des CASCADE-Projekts. Der aktuelle Wissenstand lässt bei uns in der Tiefe ein beachtliches Wärmepotential erwarten, das es zu nutzen gilt.“

In Steyr wiederum liegt der Projektfokus auf die Integration von Geothermie in das Wärmenetz, wobei die spezielle Herausforderung in der Versorgung des historischen Gebäudebestandes besteht. Stadträtin Katrin Auer: „Eine Nutzung von Geothermie für Industrie und Fernwärme hätte gerade in einer Industriestadt wie Steyr extrem positive Effekte. Wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Geothermie kann ein wesentlicher Schlüssel dazu sein.“

In der Brauerei Hofstetten in Sankt Martin im Mühlkreis stehen die Umstellung des energieintensiven Brauprozesses auf die Nutzung von Geothermie und weitere Energieeffizienzmaßnahmen im Fokus des Forschungsprojekts. Eigentümer Peter Krammer: „Um noch effizienter und nachhaltiger zu werden, ist in den nächsten Jahren ein Umstieg auf klimafreundliche Prozesswärme geplant. Das Projekt CASCADE zeigt uns dafür neue Möglichkeiten der nachhaltigen Energieversorgung durch Geothermie auf.“

Der NEFI Innovationsverbund, Betreiber des Projekts, hat sich um ein Konsortium aus AIT-Austrian Institute of Technology, Montanuniversität Leoben, Energiesparverband und der Standortagentur Business Upper Austria formiert.

Von Oliver Koch