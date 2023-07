Mercedes plant Technologiesprung bei E-Antrieb und Software

Mercedes-Benz will seine Technologie beim elektrischen Antrieb wie auch bei der Software im Auto in den kommenden Jahren sprunghaft weiterentwickeln.

„Wir gehen einen sehr großen technologischen Schritt in den nächsten paar Jahren“, sagte Vorstandschef Ola Källenius am Donnerstag in einer Konferenz mit Analysten.

Einen Vorgeschmack darauf werde es auf der Automesse IAA im September in München geben. In den kommenden Jahren werde der elektrische Antrieb „von A bis Z“ überholt, alles „neu, neu, neu“ zum Beispiel bei der Zellchemie oder Invertern.

Vor dem Hintergrund der Diskussion über die schwache Wettbewerbsposition der deutschen Autobauer bei Elektroautos auf ihrem wichtigsten Markt China gegenüber den chinesischen Rivalen gab sich Källenius zuversichtlich.

Mercedes-Benz müsse sich demnach weder beim Antrieb noch bei den digitalen Angeboten hinter der Konkurrenz verstecken. Im Premiumsegment sei der Konkurrenzkampf bisher nicht so hart wie im Volumensegment.

In Europa komme es beim Übergang zu E-Autos jetzt auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur an. Denn die Phase der Pionierkäufer sei vorüber, jetzt gelte es, die Masse der Käufer zu gewinnen.