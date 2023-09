Messe „Jugend & Beruf“ lockt mit einem neuen Aussteller-Rekord

Es ist ein neuer Angebotsrekord, mit dem die Messe „Jugend & Beruf“in Wels heuer aufwarten kann. Mehr als 340 Aussteller präsentieren sich interessierten Jugendlichen vor Ort, um diese optimal bei der richtigen Berufswahl zu unterstützen.

Sowohl in den Hallen 20 und 21 im Messezentrum von 4. bis 7. Oktober als auch bereits jetzt online (www.jugendundberuf.info) sollen die jungen Menschen optimal informiert werden. 40 Ausbildungsbetriebe sind dieses Jahr erstmals in Wels vertreten und leisten damit auch ihren Beitrag, damit die „Jugend & Beruf“, wieder die größte Berufsinformationsmesse Österreichs ist.

Zukunftsentscheidung

„Die Messe bietet jedes Jahr unseren Mädchen und Burschen die Gelegenheit, in die Berufswelt einzutauchen und die verschiedensten Berufe kennenzulernen. Zudem können sie auf der Messe sich selbst und vor allem ihre Stärken besser ausloten, um so ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten“, sind Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer mit dem Angebot zu frieden.

Schwerpunkt Lehre

Ein besonderes Augenmerk wird heuer auf die duale Ausbildung gelegt. „Durch einen idealen Mix aus Fachwissen aus der Berufsschule in Kombination mit praktischer Erfahrung im Betrieb stehen Ab

solventen einer Lehrausbildung mehr Karriereoptionen offen als vielfach bekannt“, betont Hummer. „Über die Lehrabschlussprüfung hinaus können neben dem Befähigten- und Meister-Titel zahlreiche weitere Bildungspfade mit Höherqualifizierungen und Spezialisierungen gewählt werden. Ambitionierte junge Menschen können aber auch Kombinationen wie Lehre mit Matura oder die Duale Akademie wählen, um in ihrem beruflichen Karriereweg voll durchzustarten“, so die WKOÖ-Präsidentin weiter.

Auch Bewerben will erst einmal gelernt sein

Nicht nur Informationen zu den Themen Bildung und Berufswahl werden den Jugendlichen geboten. Auch auf das richtige Bewerben und Verhalten wird vorbereitet. Nach dem großen Andrang im Vorjahr wird es auch heuer wieder die „Bewerbungsfoto–Corner“ des Jugendservice des Landes OÖ geben.

In diesen können Jugendliche professionelle Bewerbungsfotos machen und diese gleich mitnehmen. Unter dem Titel „Stil und Etikette“ wird in einem Vortrag den Nachwuchs-Mitarbeitern auch das richtige Auftreten im Bewerbungsgespräch und im späteren Berufsalltag näher gebracht.cs