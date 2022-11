Metaller-KV – 4. Verhandlungsrunde läuft seit 6 Stunden

Seit kurz vor Mittag verhandelt die Metalltechnische Industrie in der 4. Runde ihren Kollektivvertrag (KV) für 2023, dem Vernehmen nach sollen sich die Sozialpartner etwas angenähert haben. Derzeit würden die verschiedenen Modelle durchgerechnet, mit einer langen Verhandlungsnacht wird gerechnet. Arbeitgeber-Obmann Chistian Knill hatte heute einmal mehr Einmalzahlungen ins Spiel gebracht, die Arbeitnehmer zeigen sich davon weiterhin wenig angetan.

Hintergrund der Zurückhaltung ist die geringe Nachhaltigkeit eines derartigen Abschlusses, da bei den nächstjährigen Verhandlungen wieder auf dem prozentuellen Ergebnis, und nicht dem Prozentzuschlag plus der Einmalzahlung, aufgesetzt werde, argumentieren die Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Die Arbeitgeber wiederum verweisen auf die steuerfreie Auszahlung. Damit bleibe den Beschäftigten mehr Netto vom Brutto.

Auch im Handel haben heute die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde Einmalzahlungen ins Spiel gebracht – zu einer Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent. Die Arbeitnehmer fordern 10 Prozent. Zum Vergleich: Bei den Metallern liegt die Forderung von 10,6 Prozent am Tisch, das Letztangebot der Arbeitgeber waren 4,1 Prozent plus eine Erfolgsbeteiligung.

Neben dem Feilschen um einen höheren Lohn und Gehalt geht es bei den KV-Verhandlungen auch um das Rahmenrecht, also beispielsweise Urlaubsansprüche und Überstundenzuschläge oder bezahlte Fortbildung. Eine alte Forderung der Arbeitnehmer ist hier die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.

In der Metalltechnischen Industrie sind rund 130.000 Personen beschäftigt, weitere 70.000 in anderen Metallindustrie-Sektoren. Die 1.200 Betriebe der Metalltechnischen Industrie befinden sich zu einem erheblichen Teil in Familienbesitz.

Sollte es heute Nacht keine Einigung geben, haben die Arbeitgebervertreter Rainer Wimmer (PRO-Ge) und Karl Dürtscher (GPA) bereits Warnstreiks ab kommenden Montag angekündigt. Bevor es heute Nacht mit den Gesprächen weiter geht steht jedenfalls noch eine Stärkung an – auf die Sozialpartner wartet in der Pause in der Wirtschaftskammer in Wien das Abendessen, es gibt Hühnerschnitzel mit Kartoffelsalat.