Microsoft will 10 Mrd. Dollar in ChatGPT-Macher stecken

Microsoft plant eine milliardenschwere Beteiligung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI). Der US-Software-Hersteller wolle 10 Mrd. Dollar (9,4 Mrd. Euro) in OpenAI investieren und sich damit 49 Prozent an dem Anbieter der Chatbot-Software ChatGPT sichern, berichtete die Webseite Semafor am Dienstag unter Berufung auf Insider.

Damit würde das von Tesla-Chef Elon Musk mitgegründete Unternehmen mit 29 Mrd. Dollar bewertet. An dem Deal beteiligten sich auch Wagniskapitalgeber. Microsoft wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. OpenAI war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Zuvor hatte das Wall Street Journal geschrieben, dass Investoren wie Thrive Capital oder Founders Fund über den Kauf von OpenAI-Anteilen verhandelten und die Bewertung des KI-Spezialisten ebenfalls auf etwa 29 Mrd. Dollar beziffert.

ChatGPT ist eine Software, die eine Konversation mit einem Menschen simuliert. So können Nutzer Fragen eintippen, auf die das Programm in natürlicher Sprache antwortet. Es kann aber auch auf Grundlage einiger Eckpunkte eigene Texte erstellen. Derzeit steht ChatGPT für alle kostenlos zum Testen zur Verfügung.

Microsoft hatte 2019 bereits eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert. Das Unternehmen arbeitet daran, die KI, die hinter ChatGPT steckt, in seine Suchmaschine Bing einzubinden.