Mietenindex-Änderung „diskutierbar“

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will die dem Mietpreisindex zu Grunde liegenden Indizes anschauen. Man könne Änderungen „selbstverständlich diskutieren, aber die Folgen muss man auch abschätzen“, sagte Brunner gestern in der ORF-„Pressestunde“. Er verwies auch auf den Wohnkostenzuschuss, der „g’scheiter und treffsicherer“ gewesen sei als eine Mietpreisbremse, die die Grünen nicht durchzusetzen schafften. Hier gibt es über die Bundesländer 700 Mio. Euro, um Kostensteigerungen abzufedern, so Brunner.

Kein Eingriff in Lohnrunde

Zur Inflation sagte Brunner u.a., dass es dahingestellt sei, ob der EZB-Zielwert von zwei bis drei Prozent so schnell zu erreichen sei. Bei der Herbstlohnrunde werde man nicht in die Verhandlungen eingreifen. Aber auch Lohnsteigerungen seien ein Teil der Gründe für die Teuerung. Eine Steuerfreistellung von Prämien sei auch heuer möglich, „wenn das von den Sozialpartnern gewollt wird.“ Bei den Unternehmensinsolvenzen sei man wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Zum Thema Steuerstundung für Kika/Leiner sagte Brunner, dass sich das Unternehmen an alle Regeln gehalten habe, wie andere heimische Firmen. Man habe angesichts der Coronapandemie rasch handeln müssen.