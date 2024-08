Mietkauf entwickelt sich bei WSG laut Obmann sensationell

Miete, Mietkauf, Eigentum, Grundstückspreis, Baukosten. Mit diesen Themen rund ums Bauen und Wohnen sind wohl viele Menschen beschäftigt. Auch bei der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft WSG macht sich Vorstandsobmann Stefan Hutter Gedanken darüber.

VOLKSBLATT: Viele Menschen klagen über hohe Immobilienkosten. Wie geht die WSG damit um? Wie ist Ihre Einschätzung der Lage?

STEFAN HUTTER: Grundsätzlich muss man zwischen Miete und Eigentum unterscheiden. Die Baukosten sind ja in beiden Bereichen dasselbe. Die Bauten, die wir jetzt beginnen, werden auch signifikant teurer werden, wiewohl wir österreichweit unter den gemeinnützigen Genossenschaften die niedrigsten Baukosten haben. Nichtsdestoweniger sind die Mieten bei Gemeinnützigen in Österreich im Schnitt um 24 Prozent billiger, als im privaten Sektor. Bei der WSG fangen die günstigsten Mieten bei vier Euro pro Quadratmeter an.

Wieso hat die WSG Ihrer Aussage nach die niedrigsten Baukosten?

Die reinen Baukosten liegen in Oberösterreich bei rund 1.850 Euro. Das hängt damit zusammen, dass wir in Oberösterreich viele mittelständische Baufirmen haben, die auf Wohnbau spezialisiert sind. Diese Firmen machen auch einen Gutteil ihres Geschäfts mit gemeinnützigen Genossenschaften – und bei denen, und damit auch bei uns, läuft der Neubau nahezu unverändert weiter. Daher glaube ich auch, dass diese Bauunternehmen gut durch die Krise kommen werden.

Auch die Betriebskosten liegen vielen Menschen im Magen.

Zu Recht. Das sind natürlich Dienstleistungen und Energiekosten, die gestiegen sind. Davon können auch wir uns als WSG nicht vollends entkoppeln. Wir müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben heutzutage als Vermieter viel mehr machen als früher. Beispielsweise eine Vielzahl an Wartungen und Überprüfungen. Und da wir als Genossenschaft ein Kostendeckungsprinzip haben, schlägt sich das in den Betriebskosten nieder.

Das heißt, zu viel Bürokratie.

Ja. Die Vorschriften erschlagen uns nahezu. Das ist leider auch nicht immer praxisnahe, etwa im Bereich der Normen. Wenn eine Norm informell in der Judikatur zur Rate gezogen wird – auch wenn sie rechtlich nicht bindend ist – tut man als Genossenschaft gut daran, diese auch zu berücksichtigen.

Und das ist finanziell so schwerwiegend für die Genossenschaften?

Es sind da ein paar Cent, dort ein paar Cent. Es summiert sich halt, da wir ja tausende Wohneinheiten verwalten und bauen. Letztendlich ist es auch eine Frage, welche Serviceleistungen man anbieten kann und in welcher Frequenz.

Zum Beispiel?

Reinigung. Dies ist im Vergleich relativ teuer, kostet rund 70 Cent je Quadratmeter. Es geht letztendlich um Effizienzmaßnahmen, damit eben die Betriebskosten für Mieter generell nicht exorbitant steigen. Da muss man auf viele Details schauen.

Das heißt, die hohen Kosten freuen auch die Genossenschaften nicht.

Nein, natürlich nicht. Auch wenn wir die Kosten im Zuge der zweiten Miete – also der Betriebskosten – weitergeben.

Welche Trends gibt es im Wohnbau?

Wir merken, dass vor allem ältere Menschen ihre Häuser aufgeben und in Wohnprojekte im urbanen Raum ziehen. Das hat damit zu tun, dass es für die älteren Menschen teils schwerer wird, die Häuser zu erhalten. In finanzieller, aber auch in körperlicher Hinsicht.

Welche Projekte hatte und hat die WSG dieses Jahr in der Pipeline?

Wir haben heuer ein Wohnbauprojekt in Asten übergeben und bauen gerade in Perg, Pregarten, aber auch in Linz, in Baumgartenberg und in Aistersheim. In Wels nehmen wir bald ebenfalls ein großes Bauprojekt in Angriff. Wir bauen kontinuierlich pro Jahr rund 200 bis 220 Wohneinheiten.

Wie entwickelt sich Mietkauf?

Bei uns sensationell. Wir bauen auch zu 80 Prozent Mietkauf.

Wie schätzen Sie generell die Bauleistung in Österreich ein?

Die ist massiv zurückgegangen. Es wurden bis zu 20.000 Wohneinheiten pro Jahr in Österreich fertiggestellt. Da sind wir in Österreich aktuell deutlich davon entfernt. Der Anteil der Mietkaufwohnungen ist indessen gleich geblieben. Wir als WSG haben indessen volle Bücher. Das hängt auch damit zusammen, dass wir viel im Kommunalbau machen. Wir bauen beispielsweise auch Kindergärten und wir setzen große Schulprojekte um und bauen auch für das Rote Kreuz.

Die Bücher bei der WSG sind voll. Sucht die WSG noch nach geeignetem Baugrund?

Grundstücksreserven haben wir. Diese reichen für die nächsten acht bis zehn Jahre. Wir bekommen auch aktuell sehr, sehr viele Grundstücke angeboten.

Warum?

Weil unzählige Immobilienentwickler jetzt aus finanziellen Gründen verkaufen müssen.

Weil diese die Grundstücke auf Kredit gekauft haben.

Genau. Bei den Gemeinnützigen – und da sind alle in Oberösterreich gut aufgestellt – ist es umgekehrt. Wir kaufen beispielsweise nur aus dem Eigenkapital heraus die Grundstücke. Wir lehnen sicherlich jede Woche zwei Angebote ab.

Und kommt die WSG so zu Schnäppchen?

Nein. Schnäppchen sind das deswegen noch lange nicht. Und es zeigt sich jetzt mehr denn je, was den Wert eines Grundstücks ausmacht: Lage, Lage, Lage.

Und was macht den Wert einer Wohnung aus?

Der Grundriss. Wir bauen beispielsweise so, dass sich die Menschen darin wohlfühlen. Und es muss praktikabel sein. Der Nutzen steht hier ganz klar im Vordergrund, denn die Menschen leben ja viele Jahre lang darin, ab und zu auch ihr ganzes Leben. Und daher hat das Wohlbefinden die höchste Priorität. Wir denken deshalb in Jahrzehnten.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Wohnbaureferenten Manfred Haimbuchner?

Ausgezeichnet. Sehr sachorientiert.

Wie hoch ist die Leerstandsquote bei der WSG?

Bei nahezu null. Das sind höchstens Einzelfälle.

Von Oliver Koch