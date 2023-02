Mineralwasserabsatz in Österreich um 5,5 Prozent gestiegen

Die österreichische Mineralwasserbranche hat ihren Absatz 2022 dank anziehender Nachfrage aus der Gastronomie deutlich gesteigert.

Laut Herbert Schlossnikl, Sprecher des Forums Mineralwasser und Geschäftsführer von Vöslauer, wurden im Vorjahr fast 725 Millionen Liter verkauft (2021: 700 Mio.). Dem Vorkrisenniveau habe man sich genähert.

Prozentual brachte 2022 beim Gesamtabsatz ein Plus von 3,4 Prozent. Stärker war das Wachstum im Inland, wo die abgesetzte Menge um 5,5 Prozent auf 699 Millionen stieg.

Kaum Kostenweitergabe

Die Preise konnten nur in geringem Ausmaß gesteigert werden. Das sei angesichts der guten Absatzzahlen ein Wermutstropfen, so Schlossnikl, der hofft, dass es 2023 Jahr gelingen wird, Kosten an den Handel weiterzugeben.

Die gestiegenen Energiekosten seien auch in der Mineralwasserbranche spürbar. Bei den Einweg-Flaschen, die rund 80 Prozent beim Mineralwasser aus Österreich ausmachten, stecke die Energie im Material, bei den Mehrweg-Flaschen stecke sie im Reinigungsprozess.

Dazu kämen stärkere Kosten für den Transport sowie ein klarer Anstieg beim Preis für Kohlensäure. Hier habe es – anders als in Deutschland – nie einen Engpass gegeben, so Schlossnikl.