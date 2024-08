Mit den Bergbahnen geht es in Dachstein West touristisch bergauf

Zur Ferienmitte zieht man in der Tourismusregion Dachstein West eine zufriedene Zwischenbilanz. „Unsere getätigten Investitionen, die Auszeichnungen zu den besten Sommerbergbahnen, aber auch unsere Bemühungen rund um die Gastronomie und eine nachhaltige Mobilität zahlen punktgenau auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste ein, und die vielen Nächtigungen über mehrere Tage, aber auch Ausflugsgäste, bestätigen unseren Weg“, freut sich Rupert Schiefer, Vorstand und Geschäftsführer der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut – Grünberg und Krippenstein – über die bisherigen Sommerwochen.

Christian Schirlbauer, Geschäftsführer der Ferienregion Dachstein West, verweist darauf, dass es heuer bereits in der Vorsaison ein 13-prozentiges Nächtigungsplus gegeben hat. „Die Prognosen für die Sommer-Hauptmonate waren sehr positiv und wir wurden bisher nicht enttäuscht“, sagt er. Das Gästeplus sei wohl auch der Kulturhauptstadt 2024 zuzuschreiben, aber auch der „Suche nach einer herrlichen Naturlandschaft sowie die Bewegung in der Natur mit Biken und Wandern“, erläutert Schirlbauer. Und Schiefer ergänzt, dass das Sommerangebot für die Region immer mehr an Bedeutung gewinne und dem Winter um nichts nachstehe.

Positiv hervorgehoben wird die Spezialisierung auf Familien mit Kindern, wobei – wie man beim Gästeservice Tennengau betont – insbesondere Ferienwohnungen und -häuser stark nachgefragt seien. „Sehr spannend zu sehen ist für uns, dass die Gäste Informationen zu Hause sammeln und einen Urlaub mit Vielfalt und allem drumherum planen, der fix ‚abgearbeitet‘ wird“, berichtet Alexandra Winter vom Gästeservice Tennengau.

Fazit von Bergbahnen-Geschäftsführer Schiefer: „Die vielen Besucher bei unseren Bergbahnen – von Groß bis Klein, von Jung bis etwas Älter – zeigen, dass wir in Österreich eine der Top-Destination für den Sommertourismus sind. Die Vielfalt, die bei uns geboten wird, ist einzigartig“.