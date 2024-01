Mit Mehrweg-Bouteillen soll das Weintrinken nachhaltiger werden

Nicht nur der Geschmack von Bier und Wein ist nicht vergleichbar — auch die Gebinde, in die Bier und Wein abgefüllt werden, sind recht unterschiedlich. Und: Was beim Bier selbstverständlich ist — nämlich Mehrweg-Pfandflaschen —, kommt beim Wein erst in die Gänge. Konkret beträgt aktuell der Mehrweganteil von Bier in Glasflaschen 78 Prozent.

Angekommen ist das Thema Pfand aber auch bei den Weinbauern. Jüngst befasste man sich damit bei der Wintertagung des Ökosozialen Forums in Krems.

Marc Dreßler, Professor für Betriebswirtschaftslehre im Studiengang Weinbau & Oenologie an der Hochschule in Ludwigshafen betonte dabei, basierend auf ersten Erfahrungen in Deutschland: „Mehrwegsysteme versprechen für die glasbasierte Weinbranche einen signifikanten Beitrag zur Steigerung der Nachhaltigkeit“.

In Österreich gibt es das zweijährige Projekt „Mehrweg-Bouteille“, mit dem die Machbarkeit eines offenen, österreichweiten Mehrwegsystems für die 0,75l-Weinflaschen unter Beweis gestellt werden soll.

Dabei geht es laut Philipp Haderer vom Logistik-Mehrwegverbund nicht nur um Nachhaltigkeit durch eine CO2-Einsparung, „ohne auf den Werkstoff Glas oder klassische Flaschenformen verzichten zu müssen“. Vielmehr solle ein „neues, offenes und österreichweites Mehrweg-System soll Winzern darüber hinaus Vorteile in Bezug auf Kosten und Verfügbarkeit der Flaschen bringen“.