Mit Tarifwechsel kann man derzeit mehr als 1.800 Euro sparen

Die Zahl jener, die ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt haben, ist weiter gestiegen. 185.547 Haushalte und Unternehmen suchten sich heuer in der ersten Jahreshälfte einen neuen Strom- oder Gasanbieter. Im Vorjahreszeitraum waren es 183.760 Kundinnen und Kunden, wie die E-Control mitteilt. Die Regulierungsbehörde führt das auf eine größere Auswahl an Tarifen und guten Angeboten zurück, die einen Lieferantenwechsel zuletzt sehr attraktiv gemacht hätten.

Preise vergleichen lohnt sich jedenfalls nach wie vor. Laut E-Control kann sich ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Tarifwechsel derzeit mehr als 1.800 Euro sparen.

Vor allem im Strombereich stieg die Wechselbereitschaft im Vergleich zum Halbjahr des Vorjahres. In Summe 148.675 Kundinnen und Kunden suchten sich einen neuen Stromanbieter, am wechselfreudigsten waren dabei die Menschen in Niederösterreich. Beim Gas wechselten 36.872 Haushalte und Unternehmen, auch hier lag Niederösterreich an erster Stelle.

Am zweithäufigsten wechselten – ebenfalls sowohl bei Strom als auch bei Gas – die Oberösterreicher ihren Lieferanten. Bei einem Wechsel des Strom- und Gaslieferanten in Oberösterreich sind derzeit (Stand August) Einsparungsmöglichkeiten inklusive der Neukundenrabatte von gut 1.300 Euro möglich.