Mitarbeiter-Wut! Vor einem Audi-Werk brennen Reifen

Die Wut der Mitarbeiter in einem Audi-Werk in Belgien wächst: Nun setzten sie sogar einen flammenden Protest. Wegen der Gerüchte um die Schließung des Betriebs in Brüssel wurden Reifenstapel vor dem Haupteingang in Brand gesetzt.

Die Bilder zeigen: Einige Autoreifen brennen, Flammen lodern, schwarzer dicker Rauch steigt auf, auf der Straße haben sich etliche Mitarbeiter versammelt.

Der Hintergrund der heftigen Proteste: Noch immer herrscht Unklarheit über die Zukunft des Werks in Brüssel, wo rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Diese hatten nach Gewerkschaftsangaben bereits in den vergangenen Tagen mit Arbeitsniederlegungen reagiert und so eine Wiederaufnahme der Produktion nach der Sommerpause verhindert. Für den 16. September ist ein großer Protesttag geplant.

Offenbar steigern sind die Protestaktionen: Davor hatten Mitarbeiter (wie berichtet) die Schlüssel von rund 200 Fahrzeugen entwendet, um Druck auf die Geschäftsführung auszuüben.