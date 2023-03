Modernste Sortieranlage Europas

Bernegger errichtet in Enns High-Tech-Kunststoff-Aufbereitungsanlage

Europas modernste Sortieranlage wird in Enns gebaut: Am Freitag erfolgte der Spatenstich für ein 60-Millionen-Euro-Projekt von Bernegger, Altstoffrecycling Austria (ARA) und „Der grüne Punkt“, mit dem ab 2024 jährlich 100.000 Tonnen Leichtverpackungen sortieren werden können.

Mithilfe modernster Technik (Nahinfrarotsensoren, Künstliche Intelligenz etc.) werden Kunststoffe und Metall getrennt und für die Wiederverwertung aufbereitet. „Der Bau der Sortieranlage im künftigen Rohstoffpark Enns bringt regionale Wertschöpfung und schafft 40 neue Green Jobs in OÖ“, so Geschäftsführer Kurt Bernegger.

Was auch ganz im Sinne der Politik ist. Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Für einen modernen Wirtschaftsstandort ist der Umgang mit Ressourcen entscheidend. Diese innovative Anlage trägt dazu bei, Oberösterreich ein Stück weit ökologischer zu machen.“ Vizekanzler Werner Kogler: „Wirtschaft und Industrie stecken voller Innovationskraft, vor allem, wenn es um die Entwicklung von grünen Ideen geht. Das ist ein Gewinn von Umwelt und Klima sowie Wertschöpfung, vor allem für die Menschen in der Region.“

Schon in einem Jahr soll die Anlage eröffnet werden, wobei bereits eine neuerliche Erweiterung angedacht ist, so Bernegger.

Beitrag zu EU-Klimazielen

Um die EU-Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft bis 2025 zu erreichen, muss die Wiederverwertung auf 50 Prozent verdoppelt werden. Die Anlage kann die Hälfte der Sortierkapazität für Leichtverpackungen in Österreich abdecken und spielt eine wesentliche Rolle in der Erreichung des EU-Ziels, so ARA-Vorstand Martin Prieler.

„Der grüne Punkt“-CEO Laurent Auguste begrüßt „diese strategische grenzüberschreitende Partnerschaft, um zusätzliche Rohstoffe für mehr Recycling und Kreislaufwirtschaft zu gewinnen.“

Von Karl Leitner