moto-austria lockte über 55.000 Zweirad-Fans nach Wels

Nach der Premiere im Jahr 2020 und der Corona-bedingten Absage 2022 wurde die moto-austria nunmehr zum zweiten Mal in Wels durchgeführt. Mehr als 168 Aussteller begeisterten auf über 27.000 qm Ausstellungsfläche Besucher aus ganz Österreich.

Es waren alle bekannten Motorrad- und Rollermarken vertreten und neben dem umfassenden Ausstellungsbereich sorgten ein vielfältiges Rahmenprogramm und spannende Side-Events für ein unvergessliches Messeerlebnis.

Dementsprechend fielen auch die Reaktionen aus: „Wir sind überwältigt vom Ansturm an allen drei Messetagen und können Sonntagabend mit einem Besucher Plus von 27,5% im Vergleich zur Premiere im Jahr 2020 abschließen“, so Messedirektor Robert Schneider.

Unterm Strich haben 55.437 Motorrad-Fans aus ganz Österreich die Messe besucht: „Das ist internationaler Top-Level! Besonders erfreulich ist, dass viele junge Besucher aus ganz Österreich vertreten waren und uns alle 168 Aussteller qualitativ hochwertige Gespräche bestätigt haben“, so Schneider.

Auch Karin Munk, Generalsekretärin der Arge2Rad, zog zufrieden Bilanz: „Wenn es gelingt, in drei Tagen tausende Menschen zu begeistern und in ihre Gesichter ein Lachen zu zaubern, dann weiß man, dass man den richtigen Job hat.„

Den Mix aus fahraktiven Events, Showeinlagen und attraktiver Ausstellungsfläche bezeichnete sie als „perfekt”. Es sei gelungen „Alt und Jung zu begeistern und die Leidenschaft zu entfachen. Ein Konzept, das nach Wiederholung schreit.“