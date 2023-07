„Müssen Erfolgsgeschichten besser verkaufen“

Nach vier Jahren an der operativen Spitze der Lehrlingsaktion zukunft.lehre.österreich (z.l.ö.), in denen die Organisation versechsfacht werden konnte, zieht es den Mühlviertler Mario Derntl weiter. Österreichs größte Lehrlingsorganisation könne er „mit gutem Gewissen in neue Hände geben“, wie er im Interview sagt.

Wie waren die vergangenen vier Jahre bei z.l.ö.?

MARIO DERNTL: Unglaublich. Gestartet sind wir mit 40 Mitgliedsunternehmen, heute steuert z.l.ö. in Richtung 300. Mittlerweile wird fast jeder fünfte Lehrling in Österreich in einem Mitgliedsunternehmen ausgebildet. Zu Beginn sind wir wie Wanderprediger durch das Land gezogen und haben Werbung für die duale Ausbildung gemacht, heute findet so gut wie keine Veranstaltung zum Thema Lehre in Österreich statt, bei der z.l.ö. nicht in irgend einer Form involviert ist.

Lesen Sie auch

Welche Ziele wurden bis dato erreicht, welche nicht?

Unsere interne Ziele, den Verein zu vergrößern, die Finanzen zu konsolidieren, ein Team aufzubauen und uns als Sprachrohr der Lehrlingsausbildung zu verankern, wurden erfüllt. Hier sehe ich meine Pionierarbeit als erledigt. Das große gesamte Ziel als Verein, das Image der Lehre aufzuwerten und 50 Prozent der jungen Menschen in Österreich für eine Lehre zu begeistern, ist ein Prozess, der am Laufen ist und wohl noch längere Zeit nicht beendet sein wird. Hier ist der Weg das Ziel. Und wenn ich mir die aktuelle Entwicklung ansehe, mit starken Zuwächsen an Lehrlinge, dann dürfte der Weg stimmen.

Wie ist es um den Stellenwert der Lehre in Österreich bestellt?

Das kommt darauf an. In Oberösterreich beispielsweise besser als im Osten, wo wir mit deutlichen größeren Herausforderungen kämpfen, junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern. Wir merken auch große Unterschiede zwischen dem ländlichen und den urbanen Regionen. Generell gilt allerdings, dass wir einen sehr positiven Trend spüren.

Wie kann es gelingen, dass – gerade in Oberösterreich – vermehrt Mädchen eine Lehre in einem technischen Fach starten?

Generell merken wir, dass die Lehrlingsausbildung eher männlich geprägt ist. Was uns hilft, neben dem mittlerweile ausgesprochen guten Lehrlingseinkommen, sind die vielen Erfolgsgeschichten junger Frauen, die mit einer Lehre begonnen haben und heute in Fach- und Führungsposition tätig sind. Die müssen wir vermehrt vor den Vorhang holen!

Die duale Ausbildung gilt im weltweiten Vergleich als Vorzeigeausbildung. Dennoch: An welchen Stellschrauben müsste hier gedreht werden, da sich ja die Anforderungen infolge der Digitalisierung immer schneller ändern?

Das Sprichwort „Der Prophet ist im eigenen Land nichts Wert“ fällt mir hierzu – leider – ein. Vor einigen Monaten war sogar der US-Arbeitsminister zu Gast um sich von der hohen Qualität der Lehrlingsausbildung in Oberösterreich zu überzeugen. Die Politik hat leider viel zu lange das falsche Bild einer Matura als Mindeststandard erfolgreicher Ausbildung propagiert. Mit diesen längst überholten Dogmen kämpfen wir noch immer. Aber auch die Ausbildung selbst – siehe den aktuellen Run auf Lehrberufe im Kontext der Digitalisierung – muss sich ständig weiterentwickeln. Wichtig ist auch, in moderne Berufsschulen und Ausbildungszentren zu investieren. Hier ist Oberösterreich erfreulicherweise Vorreiter!

Wie ist es generell in Österreich um die Aus- und Weiterbildungswilligkeit der Menschen bestellt?

Ich habe das Gefühl, das sich auch hier in den letzten Jahren viel getan hat. Stehen zu bleiben ist keine Option, ständige Aus- und Weiterbildung ein absolutes Muss, um sich in diesen herausfordernden Umfeld bewähren zu können. Da möchte ich auch mit meiner zukünftigen Unternehmung, welche wir im Herbst starten, ansetzten: Menschen für Weiterbildung und dem Streben nach Exzellenz zu begeistern und ihnen das Handwerkzeug liefern, um diesen Weg erfolgreich zu bestreiten.

Die Fragen an MARIO DERNTL stellte Oliver Koch