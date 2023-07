Nach der Fusion kommt auch die Verwaltung der SVS unter ein Dach

Sozialversicherung der Selbständigen baut in Linz neue Landesstelle

Aus zwei mach eins — das gilt nicht nur für die aus der Fusion von SVA (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) und SVB (Sozialversicherunganstalt der Bauern) hervorgegangene SVS (Sozialversicherung der Selbständigen). Denn jetzt ist man auch bei der Zusammenlegung der bisherigen zwei oberösterreichischen Landesstellen-Standorte im Finale.

30 Millionen Euro investiert die SVS in ihre neue Landesstelle an der Linzer Hanuschstraße gegenüber dem Neuromed Campus, die Baurbeiten gehen dem Ende zu, mit der Übersiedlung aus den Büros auf der Blumau und in der Mozartstraße wird im Herbst begonnen.

Was der Verkauf des Gebäudes in der Mozartstraße einbringen soll — auf der Blumau war man Mieter —, verrät SVS-Obmann Peter Lehner zwar nicht, so viel aber sagt er auf VOLKSBLATT-Anfrage: „Wir freuen uns auf einen Wettbewerb der Interessenten“.

Groß ist auch die Vorfreude auf die von Lehner so apostrophierte „neue Heimat“, und froh ist der SVS-Obmann auch, „dass wir in kürzester Zeit den neuen Standort realisieren konnten“. Es sei ein „moderner Standort für eine moderne Sozialversicherung“, so Lehner unter Verweis darauf, dass hier nicht nur die Verwaltung, sondern auch ein Gesundheitszentrum ein Dach über dem Kopf finden.

Dass der Startschuss für dieses Vorhaben im Jahr 2021 und damit „in der Hochphase von Corona“ fiel, lobt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner ausdrücklich. Überhaupt könne es „gar nicht genug Investitionen von der Wiener Ebene in Oberösterreich geben“. Für die 217.000 oberösterreichischen Versicherten sei die neue Landesstelle „ein wirklicher Gewinn, weil sie ein One-Stop-Shop ist“. Oder, wie es Lehner formuliert: „Unsere Versicherten erhalten eine Anlaufstelle für alle Anliegen zur sozialen Sicherheit“.

Dass man im Gesundheitszentrum durch Allgemeinmediziner und Fachärzte auch medizinische Leistungen anbieten wird, ist für Achleitner schlüssig — schließlich wolle man „gesunde Unternehmer für gesunde Unternehmen“, gerade am Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

Überregionale Aufgaben

Die Landesstelle Oberösterreich ist im Übrigen — wie auch die andere SVS-Landesstellen — für bestimmte überregionale Bereiche zuständig. So kümmert man sich etwa in Linz um die Bereiche Prävention, Pensionsversicherung, Regress oder auch die Organisation von Feriencamps. „Wir verteilen die Kompetenzen auf die Bundesländer“, unterstreicht Obmann Lehner die föderalistischen Bemühungen.