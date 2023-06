Nach Grünen-Kritik: Achleitner verweist auf Windkraft-Offensive

Nachdem der grüne Landesrat Stefan Kaineder am Montag einen rascheren Ausbau der Windkraft forderte, betonte Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner, dass Oberösterreich die Energiewende mit einem Mix aus erneuerbaren Energien ohnehin bereits voran treibe und jedes eingereichte Windkraftprojekt geprüft und wenn es genehmigungsfähig sei, auch genehmigt werde.

Kaineder hatte zuvor gefordert, dass noch heuer fünf neue Windkraft-Standorte mit jeweils fünf bis 15 Windrädern festgelegt und dann alsbald genehmigungsfertig gemacht werden sollen. Gleiches Prozedere will er dann noch einmal in den Jahren 2024/2025 – insgesamt 100 neue Windräder bis 2030.

Aktuelle Ausbauoffensive

Dieser Forderung konterte Achleitner am Montag mit dem Verweis auf die ohnehin schon festgelegten Vorhaben. „Die aktuelle Ausbauoffensive bei Windkraft in Oberösterreich umfasst die Verfünffachung der Windkraftproduktion im Kobernaußerwald bis 2030.

Dazu werden acht bis zwölf neue Windkraftanlagen errichtet. Weiters wird der Windkraftpark Sternwind in Vorderweißenbach ausgebaut – durch das Repowering der bestehenden Anlagen und die Erweiterung mit bis zu vier neuen Anlagen“, so der Landesrat.

Auch sieht er keine Versäumnisse bei Genehmigungen. „Die Umsetzung der Energiewende erfordert einen Mix an erneuerbaren Energien und dazu zählt ganz klar auch die Windkraft. Daher werden alle Windkraft-Projekte, die eingereicht werden, geprüft und wenn sie genehmigungsfähig sind, auch genehmigt“, unterstreicht Landesrat Achleitner.

Ablehnung in der Stmk.

„Ebenso klar ist aber auch, dass die Energiewende nur gemeinsam mit der Bevölkerung vorangetrieben werden kann, das gilt auch für die Nutzung der Windkraft. Hier müssen die Anrainerinnen und Anrainer entsprechend eingebunden werden, sonst können Projekte nicht umgesetzt werden.

Das hat sich gerade am Sonntag, einmal mehr gezeigt: In der Gemeinde Gaal in der Steiermark haben sich 72 Prozent der Bevölkerung gegen die Errichtung von Windrädern im Gemeindegebiet ausgesprochen“, verweist LR Achleitner auf das ablehnende Ergebnis der Befragung vom Wochenende.