Nach Personalabbau: ZKW beendet Produktion in Dietach

Nach der Ankündigung eines massiven Personalabbaus beim Autozulieferer ZKW in Wieselburg – 600 Mitarbeiter sollen gehen – ist nun offenbar ein weiterer Kahlschlag geplant.

Laut Informationen, die dem VOLKSBLATT vorliegen, soll die Produktion im ZKW-Werk in Dietach bei Steyr noch heuer geschlossen werden. ZKW stellt in Dietach Ersatzteile für Autoscheinwerfer im Drei-Schicht-Betrieb her.

Andreas Nix, Standortleiter ZKW Lichtsysteme in Wieselburg, bestätigt das Aus für die Produktion: „Der Mietvertrag in Dietach läuft mit Jahresende 2023 aus“, so Nix.

30 Mitarbeiter betroffen

Die Ersatzteile-Fertigung soll in freie Flächen in Wieselburg integriert werden. Ob die 30 Mitarbeiter in Wieselburg übernommen werden, werde sich im Laufe des Jahres zeigen, so Nix.

Als Grund für den Jobabbau in Wieselburg führte Nix bereits am Donnerstag den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes an. ZKW CEO Wilhelm Steger ergänzte gestern in den NÖN, dass die Autozulieferindustrie in Westeuropa mit höherem Preisdruck, zunehmender Deindustrialisierung und hohen Lohnkosten kämpfe

Einen Zusammenhang mit einer im Juni auslaufenden fünfjährigen Standortgarantie des ZKW-Eigentümers LG (Korea) sieht Steger in den NÖN nicht. LG hatte die Garantie bei der 1,1 Mrd.-Euro-Übernahme von ZKW 2018 abgegeben. ZKW beschäftigt an zwölf Standorten weltweit rund 10.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,36 Mrd. Euro. Kunden sind u.a. BMW, Audi und Porsche.

Von Karl Leitner