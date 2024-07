Nachhaltigkeit bringt den Unternehmen viele Vorteile

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Wirtschaftswachstum sind miteinander vereinbar. Dessen sind sich Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ), und WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer sicher.

Zudem sei es das Ansinnen vieler Unternehmen, nachhaltig zu agieren, wie die beiden sagen. So werden laut Silberhumer 85 Prozent aller Nachhaltigkeitsinvestitionen in Österreich von den Betrieben getätigt.

Ein Beispiel sei zudem, dass das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch entkoppelt sei. Ein Zeichen für die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Unternehmen.

Darüber hinaus brächten Nachhaltigkeitsbemühungen den Firmen auch etliche Vorteile. Dazu zählen geringere Kosten und weniger Abhängigkeit durch Effizienzmaßnahmen und erneuerbare Energieträger genauso wie ein geringerer Materialeinsatz durch Kreislaufwirtschaft. Letzteres führe wiederum zu niedrigeren Kosten.

Darüber hinaus gewinnen laut Hummer nachhaltig agierende Unternehmen leichter neue Arbeitskräfte. Und letztendlich bieten neue Geschäftsmodelle auch Chancen für neue Absatzmärkte.

Dazu muss man wissen: Oberösterreichs Betriebe exportieren jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von 50 Milliarden Euro. 14 Prozent dieser Exporte gehen dabei auf das Konto von grünen Technologien.

Und dieser Greentech-Bereich soll laut Hummer weiter steigen. Sowohl anteilsmäßíg als auch in absoluten Zahlen, wie sie gegenüber dem VOLKSBLATT sagt. „Das Potenzial ist riesig und Oberösterreichs Unternehmen sind hier in vielen Bereichen führen“, so Hummer.

Als Erfolgsbeispiele nennt sie Biomassekessel, Recyclingmaschinen für die Kunststoffbranche oder auch Anlagen zur Abwasserentsorgung und Trinkwasseraufbereitung. Die WKOÖ unterstütze heuer konkret hundert Unternehmen, die erstmals mit nachhaltigen Lösungen in den Export gehen.

Von Oliver Koch