Nestlé richtet Sparte für vegane Produkte neu aus

Nestlé-Chef Laurent Freixe hat eine Neuausrichtung der Sparte für pflanzliche Produkte beim weltgrößten Lebensmittelhersteller angekündigt. Der Fokus auf diese habe sich geändert: „Das heißt nicht, dass wir sie vernachlässigen, sie ist weiterhin in unserem Playbook“, so Freixe, „aber wir richten sie neu aus“, zitierte die Nachrichtenagentur awp-sda den obersten Vertreter des Schweizer Konzerns. Schlussendlich gehe es um den Geschmack der Produkte und deren Preis.

Es gebe zwei Faktoren, die bei pflanzlichen Produkten extrem wichtig seien. „Das eine ist der Geschmack. Wenn er nicht gut ist, dann kaufen die Kunden das Produkt kein zweites Mal“, so Freixe laut awp-sda am Montag bei einem Mittagessen mit Medienvertretern. „Und der zweite Punkt ist der Preis“, so Freixe.

Seien die Kosten zu hoch, würden die Konsumenten nicht zugreifen. Ob der Konzern selbst die Preise seiner Vegan-Linie Garden Gourmet senkt, ließ Freixe offen, wollte sich hier auf nicht auf eine Aussage einlassen, hieß es. Nur so viel: Nestlé wolle sowohl beim Geschmack als auch beim Preis Verbesserungen erzielen. Vor einigen Jahren hatte Nestlè mit veganer „Gänseleber“ überrascht und nicht überzeugt. Das Produkt war schnell Geschichte.