Neue Energie AG Schnellladestation in St. Georgen im Attergau

Mit einer Schnellladestation an einer der meist befahrenen Routen in Österreich, der Westautobahn (A1) in St. Georgen im Attergau, setzt die Energie AG ein weiteres Zeichen für praxistaugliche und komfortable E-mobile Fortbewegung. Errichtet wurden die Ladepunkte bei der OMV-Tankstelle gleich neben der Autobahnabfahrt St. Georgen. Hier wurde mit den beiden Schnellladepunkten mit je 75 kW Ladeleistung eine Alternative zu markenspezifischen Schnellladepunkten geschaffen.

Mit der Familie Drack, die die OMV-Tankstelle besitzt, besteht schon seit Jahren eine Geschäftsbeziehung rund um E-Mobilität und eine langjährige Standort-Partnerschaft. „Dass wir nun die bestehenden AC-Ladepunkte auf eine Schnellladelösung hochgerüstet haben, war eine logische Konsequenz“, sagt Alexander Marchner, Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs. Durch die Vorbereitung auf HPC-Laden („High Performance Charging“) ist die Ladestation in St. Georgen im Attergau auch für die Zukunft gerüstet.

Die Tankstelle der Familie Drack hat sich über Jahre zu einem verkehrsgünstig gelegenen E-Mobilitäts-Knoten entwickelt. Insgesamt gibt es vor Ort 41 E-Ladeplätze verschiedener Anbieter, darunter auch die Energie AG. Eine eigene Photovoltaik-Anlage und ein Windkraftwerk erzeugen im Jahr rund 35.000 kWh sauberen Strom. Die so produzierte Energie wird bei der Tankstelle auch zum größten Teil selbst verbraucht. Nachhaltigkeit ist auch bei der Autowäsche Trumpf: Diese erfolgt ohne Trinkwasser und das Wasser wird durch Solarenergie gewärmt.

Energie AG treibt E-Mobilität voran

Die Energie AG betreibt aktuell 530 öffentliche Ladepunkte, davon 40 Schnellladepunkte, in ganz Oberösterreich. Daneben werden Betriebs-Dienstleistungen für öffentliche Ladelösungen, aber auch für firmeninterne Fuhrpark-Lösungen angeboten. Zu den Kernaufgaben der Energie AG bei solchen Kooperationen zählen digitale Services wie Ladestellenmanagement, Fernwartung, Störungsalerting, Vermarktung im Roamingnetzwerk und Abrechnungsdienstleistungen. Österreichweit können mehr als 12.000 Ladepunkte mit der Ladekarte der Energie AG einfach und unkompliziert genutzt werden.

Im Ladestellenverzeichnis (www.ladestellen.at) oder auch unter www.goingelectric.de sind alle Ladestationen in Österreich erfasst. Darin enthalten sind öffentliche Ladepunkte von Betreibern wie Energieunternehmen, Supermärkten und Hotels. Die verfügbaren Ladestationen mit der Energie AG Ladekarte sind im Ladeatlas unter www.energieag.at/ladekarte ersichtlich.