Neue regulierte Spritpreise in Slowenien und Kroatien

In Slowenien gelten seit heute, Dienstag, neue regulierte Spritpreise auf den Tankstellen abseits der Autobahnen. Normalbenzin verteuerte sich um 0,4 Cent auf 1,359 Euro pro Liter.

Der Preis für Diesel blieb unterdessen unverändert bei 1,489 Euro. Die neuen Preise, die alle zwei Wochen von der Regierung bestimmt werden, gelten bis 13. März, teilte das slowenische Energieministerium mit.

Lesen Sie auch

In Kroatien, wo die regulierten Preise anders als in Slowenien auf allen Tankstellen gelten, kam es am Dienstag auch zur Veränderung, sodass Diesel und Benzin nun gleich viel kosten. Diesel verbilligte sich um 1 Cent auf 1,38 Euro.

So viel kostet auch ein Liter Normalbenzin, dessen Preis unverändert blieb, wie kroatische Medien berichteten. Die Preise sind ebenfalls die nächsten zwei Wochen gültig.