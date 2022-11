Neuer Bäcker in Linz: „Investiere lieber in Menschen als in Maschinen“

Linzer Hauptplatz hat seit am Donnerstag mit Joseph Brot wieder eine Bäckerei

Der Linzer Hauptplatz hat wieder einen eigenen Bäcker. Am Donnerstag wurde die erste Joseph Brot Filiale in Oberösterreich in der Landeshauptstadt eröffnet.

Gerade in Zeiten, in denen viele Bäcker unter den hohen Energiekosten stöhnen, entschied man sich für den Gang mit der achten Filiale ins Land ob der Enns. Ein Risiko in dieser Phase?

„Wir trauen uns bereits seit der Gründung 2009 einiges zu. Gerade in der heutigen Zeit muss man vorangehen“, so Gründer Josef Weghaupt, der in Linz zwölf Mitarbeiter beschäftigt.

Man sei eine echte Bäckerei mit echten Menschen, das gesamte Brot und Gebäck sei zu 100 Prozent Bio und aus Österreich und die Rohstoffe komplett unbehandelt, betont Weghaupt, der eigentlich zuvor in der Backindustrie gearbeitet hat. „Ich investiere lieber in Menschen als in Maschinen“, erklärt er seinen Umstieg.

Nachahmer erwünscht

Er ruft auch Nachahmer auf, seinem Weg zu folgen. „Wenn wir den Konsumenten überzeugen, dass er in ein nachhaltiges Produkt investiert, trauen sich vielleicht auch andere Bäcker diesen Schritt und profitieren davon, diesen Weg zu gehen“, so der Bäckereichef.

In Oberösterreich ist man aktuell auch noch auf der Suche nach Bio-Landwirten aus OÖ, mit denen man künftig kooperieren will, lädt Weghaupt im VOLKSBLATT-Gespräch zudem Interessierte ein, sich zu melden.