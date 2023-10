Neuer Flug Linz-Düsseldorf

Die Fluggesellschaft SkyAlps mit Sitz in Bozen/Südtirol nimmt mit dem Winterflugplan 2023/24 die Verbindung Linz-Düsseldorf auf. Künftig wird es dreimal die Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) einen Flug von Linz-Hörsching in die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen (NRW) geben.

Man stehe „in den Startlöchern“, so SkyAlps-Chef Josef Gostner bei der Präsentation des Angebotes am Mittwoch am Flughafen Linz. SkyAlps wurde erst 2020 gegründet und ist eine von fünf italienischen Fluglinien.

Lesen Sie auch

13 Städte am Flugplan

Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und beförderte im Vorjahr zwischen 120.000 und 130.000 Passagiere in 13 Städte Europas, wobei man sich auf kleine und mittelgroße Städte spezialisiert hat.

Als Besonderheit hebt Gostner hervor, dass die auf der Flugverbindung eingesetzte DASH-8 „bis zu 50 Prozent weniger Emissionen und weniger Lärm bei Start und Landung verursacht als andere Regionaljets“.

Der Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart freut sich, dass neben dem klassischen Geschäftsreiseverkehr „auch das touristische Potenzial von Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle spielt“. NRW sei mit 18 Millionen Einwohnern „ein sehr attraktiver Markt, der gerade für unsere Wirtschaftstreibenden sehr interessant ist.“

Für den Geschäftsführer des Flughafens Linz, Norbert Draskovits, ist die Wiederaufnahme der Flüge mit SkyAlps „der erste Schritt des Restarts“. In den ersten drei Monaten gibt es bei einer Buchung Extrazuckerl wie Gratisparken am K1 sowie Zutritt zur VIP-Lounge.

Von Karl Leitner