Neuer Höchstwert bei Stromimporten im Dezember 2022

Im vergangenen Dezember hat Österreich mit 1.539 Gigawattstunden so viel Strom importiert wie noch nie zuvor. Das teilte der Stromnetzbetreiber APG (Austrian Power Grid) am Montag in einer Aussendung mit. Grund dafür sei demnach die typischerweise geringere Produktion aus erneuerbaren Energien im Winter.

Der Stromverbrauch habe gegenüber dem November um rund acht Prozent zugelegt, im Vergleich zu den Jahren 2017-2021 sei aber weiter eine „Tendenz zum Stromsparen erkennbar“.

Besonders viel Strom aus dem Ausland floss mit einem neuen historischen Tageshoch von 100,5 GWh am 21. Dezember. Am 22. Dezember verzeichnete die APG außerdem mit 5.551,6 Megawatt die historisch höchste Importleistung innerhalb von 15 Minuten.

Der Stromverbrauch lag im Dezember bei 5.649 GWh und damit um 8 Prozent höher als im Vormonat November. Gegenüber den Vergleichsmonaten der Jahre 2017-2021 sank der Verbrauch jedoch um 3 Prozent. Im vierten Quartal lagen die Einsparung gegenüber den vergangenen fünf Jahren bei 5 Prozent. Für die APG ist damit eine „Tendenz zum Stromsparen weiter erkennbar“, wie es in der Aussendung heißt. Rund 54 Prozent des heimischen Stromverbrauchs wurde im Dezember 2022 durch erneuerbare Energien, vor allem Wasserkraft, gedeckt.

Die vermehrte Integration erneuerbarer Energiequellen und die laufend steigende Nachfrage nach Strom stellen die bestehende Netzinfrastruktur vor große Herausforderungen. Um Engpässe auszugleichen sind so genannte Redispatch-Maßnahmen notwendig. Dabei werde hohen Leistungsbelastungen durch gezielte Eingriffe in den Einsatz von thermischen und hydraulischen Kraftwerken, also etwa Gas- oder Wasserkraftwerken, entgegengesteuert.

Im Dezember waren solche Eingriffe an 18 Tagen notwendig. Das verursache Kosten, die letztlich die Stromkundinnen und -kunden bezahlen müssen, 2022 immerhin 94 Millionen Euro. „Ein leistungsstarkes Stromnetz mit ausreichenden Kapazitäten würde den Eingriff in den Kraftwerksbetrieb erheblich verringern und die Kosten reduzieren. Der unmittelbare Ausbau der Netzinfrastruktur hat daher oberste Priorität“, sagte der kaufmännischer Vorstand der APG, Thomas Karall, laut Aussendung.