Neuer Markenauftritt des oö. Familienunternehmens Stallinger

Modern, sympathisch, attraktiv: So präsentiert sich das oberösterreichische Familienunternehmen Stallinger. Das 1669 gründete Unternehmen mit Sitz in St. Georgen am Attersee ist längst nicht mehr nur in der Holzindustrie tätig.

Mittlerweile ist Stallinger auch in den Branchen Energie, Biobrennstoffe und Immobilien engagiert und setzt den Weg der Nachhaltigkeit fort. Geplant ist etwa ein zweites Wasserkraftwerk in Peru und die Aufforstung von Weideflächen in Neuseeland.