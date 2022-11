Von der Feinkostmitarbeiterin zur selbstständigen Spar-Kauffrau: So liest sich in aller Kürze der berufliche Werdegang von Silvia Humer, die nun den neu eröffneten Spar-Supermarkt in St. Marienkirchen an der Polsenz leitet.

Unterstützt von ihrem 24-köpfigen Team kümmert sie sich um die Nahversorgung im Ort.

Spar-Geschäftsführer Jakob Leitner verweist darauf, dass mit dem Neubau in der Region auch 18 zusätzliche Jobs geschaffen worden sind.