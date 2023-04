Neues Digitalisierungzentrum der FH OÖ in Steyr eröffnet

Das neue Digitalisierungzentrum der FH OÖ in Steyr wurde am Montag eröffnet. Auf 500 Quadratmetern Fläche können künftig Unternehmen und Studierende am DigiSpace Potenziale der Digitalisierung von Unternehmen erleben und gestalten.

„Ein neues Zentrum wie der DigiSpace der Fachhochschule Oberösterreich leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, die technologischen Potenziale der Digitalisierung in wirtschaftlichen Nutzen zu transformieren“, so LH Thomas Stelzer.

„Am Punkt der Zeit“

An der FH OÖ werden bereits viele Studienangebote zu Themen wie Cybersecurity, Datenanalyse, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing angeboten –diese seien entscheidende Faktoren im Wettbewerb, so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. „Damit die Ausbildung auch weiterhin genau am Punkt der Zeit ist, braucht es Investitionen in die Ausbildungsinfrastruktur, wie hier in Steyr mit dem FH OÖ DigiSpace“.

Herzstück des Zentrums ist der Digital Boardroom mit einem Auditorium für 120 Personen, wo interaktive, digitale Optionen der Teamarbeit in Echtzeit genutzt und weiterentwickelt werden.

Weiters gibt es Labors für Verhaltensanalyse mit hochmoderner, voll integrierter Sensorik und Software (Behavioral Analysis Labs) sowie eine Smart Production Area mit 3D-Drucker, Cobot und Mixed Reality Area mit diversen VR-Brillen.